Destry Allyn Spielberg estrena su debut en Sitges: Dirigir es "algo que nunca había planeado"

'Please don't feed the children' está protagonizada por Michelle Dockery y Giancarlo Esposito

La directora Destry Allyn Spielberg estrena mundialmente este viernes su largometraje de debut, el thriller psicológico de terror 'Please don't feed the children', en el Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya 2024, y ha asegurado que dirigir es "algo que nunca había planeado hacer".

En rueda de prensa, Destry Allyn Spielberg, hija del director Steven Spielberg, ha recordadado que cuando era adolescente grababa películas con sus amigos por diversión pero que no era algo que tuviera planeado hacer como carrera, sino que "quería ser actriz en algún momento, pero no tenía nada en mente".

Sin embargo, ha explicado que escribió un cortometraje con un amigo y como no tenían dinero para un director, se puso a dirigir ella y fue "un click inmediato, casi como una experiencia espiritual" porque era algo que no había planeado y ya no quiso estar más frente a la cámara sino detrás de ella.

En 'Please don't feed the children', protagonizada por un joven elenco acompañando a Michelle Dockery, popular por su papel en la serie 'Downton Abbey', y Giancarlo Esposito, por su papel en 'Breaking Bad', un grupo de huérfanos huye en un mundo asolado por una pandemia que ha diezmado la población adulta hasta que caen presos de una mujer con un pasado oculto.

Destry Allyn Spielberg ha asegurado que su relación con el cine de género está relacionado con la creatividad, y ha subrayado que "permite visualmente expresar muchas cosas" además de poder usar diferentes géneros.

La directora ha explicado que la película se rodó en 18 días por que era lo que permitía el presupuesto del que disponía, pero que hubo anteriormente todo un trabajo anterior con los actores de planificación y lectura de guión para que cuando estuvieran en el set de rodaje se centraran "en las emociones" de sus personajes y no tanto en el texto.

GIANCARLO ESPOSITO

El actor Giancarlo Esposito, que recibe la tarde de este viernes uno de los premios Máquina del Tiempo del Festival de Sitges, ha asegurado que la experiencia ha sido muy buena y que quiere apoyar a las nuevas generaciones de cineastas.

Esposito ha dicho que la película refleja una pregunta muy vigente, como es '¿Se entiende a los jóvenes?', y que la película lo hace a través de esta pandemia y refleja cómo los adultos no acaban de entender a la juventud.

Preguntado por qué siente al recibir un premio a su carrera, Esposito ha bromeado con el hecho de que se llame Máquina del Tiempo esperando que lo conserve bien, ha dicho que es un honor recibirlo en un festival de género como Sitges, y ha añadido que se siente más "al principio y no al final" de su trayectoria actoral.

Ha explicado que esta películas es su "segundo viaje" en el cine de género tras su aparición en 'Maxxxine', de Ti West, y ha enfatizado que espera seguir trabajando en este tipo de películas porque le gusta trabajar en varios géneros.

El elenco de la película lo completan actores como Dean Scott Vazquez, Regan Aliyah, Andrew Liner, Joshua Melnick y Emma Meisel, quienes han agradecido la experiencia de protagonizar una película de género y la oportunidad que les dio Destry Allyn Spielberg.