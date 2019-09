El detenido por abuso a una reportera en Vilafranca del Penedès es un mosso

Actualizado 31/08/2019 17:24:44 CET

Los Mossos d'Esquadra abrirán un proceso interno separado de la investigación judicial

BARCELONA, 31 (EUROPA PRESS)

El hombre detenido por presunto abuso sexual a una reportera en Vilafranca del Penedès (Barcelona) es un mosso d'Esquadra, ha informado a Europa Press el cuerpo policial, que abrirá un proceso interno contra el agente.

El sospechoso fue detenido el viernes por los Mossos d'Esquadra después de que la reportera denunciara los abusos, presuntamente ocurridos durante la jornada castellera de Sant Fèlix en Vilafranca.

El viernes a mediodía la víctima denunció tocamientos y horas después los Mossos detuvieron al hombre, que ha pasado este sábado a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Vilafranca.

La policía catalana ha informado a Europa Press de que el proceso interno contra el agente irá por separado de la investigación judicial.

TOCAMIENTOS

En varios apuntes en Twitter recogidos por Europa Press, la denunciante ha explicado que un casteller le agarró de la cintura y le hizo tocamientos: "Me gusta mi trabajo y lo quiero seguir ejerciendo. Me gustan las diadas, la juerga y la cerveza. Lo que no me gusta es sentirme como una muñeca de plástico durante mi jornada laboral. Ni nunca", ha afirmado.

Además, ha explicado que un grupo de personas la agarró para hacerse fotos con ella sin que ella quisiera: "Me han agarrado por todas partes", ha añadido la reportera, que ha agradecido el apoyo recibido.

Además, la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya (Cccc) ha condenado "enérgicamente" los abusos sexuales denunciados por la reportera y ha asegurado que trabajarán para evitar que se repitan hechos como este.