Detenido en Lleida un "peligroso" fugitivo con numerosos antecedentes buscado por Reino Unido

Fugitivo detenido en Lleida - POLICÍA NACIONAL

LLEIDA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional con la colaboración de Interpol España ha detenido en Lleida a un "peligroso" fugitivo con numerosos antecedentes al que le constaba una orden internacional de detención y entrega expedida por la autoridades judiciales de Reino Unido.

En un comunicado este jueves, la Policía Nacional ha explicado que al detenido, considerado muy violento, le constan numerosos antecedentes en España, entre ellos tentativa de homicidio, robos con violencia y lesiones.

En Reino Unido se le acusa de causar lesiones graves a otro paciente mientras se encontraba recluido en un centro hospitalario de alta seguridad.

Posteriormente, tras huir del centro hospitalario, regresó a España y protagonizó episodios "de extrema violencia" en las calles de Lleida.

En junio protagonizó una reyerta en las calles del centro histórico de Lleida cuyas imágenes se hicieron virales en la redes sociales y en las que se podía observar cómo se lanzaban puñaladas en la zona del cuello, apunta el cuerpo policial.

Tras su detención fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, quien decretó ese mismo día su ingreso en prisión.