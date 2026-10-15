4 detenidos en Tarragona por un presunto secuestro con arma de fuego en Gavà (Barcelona)

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Torreforta (Tarragona) este jueves a cuatro personas de 18, 21, 43 y 51 años por su presunta relación con una detención ilegal con arma de fuego que se llevó a cabo el pasado 7 de septiembre en Gavà (Barcelona).

Según ha informado la policía catalana en un comunicado, el dispositivo se enmarca en un incidente en el que un hombre fue introducido en el maletero de un coche y posteriormente fue localizado en Sabadell (Barcelona) en estado muy grave.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) asumió el caso y ha culminado este jueves con un dispositivo que ha contado con el Grup Especial d'Intervenció (GEI) de los Mossos y efectivos de la Arro.