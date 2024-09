El director del documental sobre Gonzalo Boye asegura haber recibido amenazas de muerte

BARCELONA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del documental 'Gonzalo Boye, el enemigo público', Sebastián Arabia, asegura haber recibido amenazas de muerte por haber producido este filme sobre el abogado de Carles Puigdemont.

En una entrevista en 'VilaWeb' recogida por Europa Press, el cineasta explica que ha recibido correos con insultos y amenazas de muerte: "Estas amenazas siempre son anónimas. Amenazas como 'sabemos dónde vives', alguna amenaza de muerte, entre más, pero no me las tomo muy en serio. También recibí cuando hice el documental sobre Garzón y los crímenes del franquismo".

También asegura haber tenido problemas en la producción del documental pues todas las vías habituales para intentar financiar una película "sea en términos públicos o privados, se cerraron de repente".

Arabia lamenta las reacciones de sus compañeros de profesión quienes, declara, le han acusado de hacer "un filme de apoyo a criminales, por la imputación de Gonzalo y por los delitos ya conocidos que atribuyen a sus clientes", y le han retirado su apoyo si, en sus palabras, seguía por este camino.

"Puedo decir que en el momento que decidí hacer el filme, me encontré con que colegas de la profesión y de más ámbitos me recomendaron que no lo hiciera, que no era muy buena idea hacer un filme sobre un personaje como Gonzalo en el contexto del independentismo catalán", explica Arabia.