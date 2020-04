El director de Movilidad Urbana del MIT abre las actividades digitales de Casa Seat

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director ejecutivo de Movilidad Urbana del Massachusetts Institute of Technology (MIT), John Moavenzadeh, abrirá el ciclo de actividades digitales de Casa Seat con una conferencia digital el 30 de abril sobre el impacto del Covid-19 en el futuro de la movilidad global.

Y es que Casa Seat ha creado un programa de experiencias digitales a través de su web para invitar a los ciudadanos a descubrir el tipo de contenidos que el espacio ofrecerá una vez abra sus puertas, ha informado este lunes en un comunicado.

A Moavenzadeh le seguirá el director de la revista 'Emprendedores', Alejandro Vesga, que el 5 de mayo mantendrá una conversación con emprendedores y 'venture builders' sobre las formas de desarrollar nuevos proyectos empresariales en la situación actual.

"Hasta que pueda abrir sus puertas oficialmente, Casa Seat ofrecerá un calendario de contenidos digitales dedicados a la movilidad y a la cultura urbana con el objetivo de iniciar el debate sobre los retos y las soluciones del futuro", ha afirmado el director de Casa Seat, Gabriele Palma.

En cuanto a la cultura urbana, cuatro expertos en culturas urbanas, movilidad e inteligencia artificial como Lis Rosselló (Postfuturear), Alfons Cornella (Institute of Next), Javier Creus (Ideas for Change) y Ramón López de Mantarás (experto en inteligencia artificial y miembro científico del CSIC), ofrecerán sus reflexiones sobre los posibles futuros que se abren tras el Covid-19.

El espacio también ofrecerá charlas en streaming de Carlos Ferrater (OAB) y Lázaro Rosa-Violán, responsables de la arquitectura y el interiorismo de Casa Seat, respectivamente.

Así, Carlos Ferrater hablará de sus influencias artísticas y de la importancia de crear espacios para la ciudadanía a través del arte en una conversación con la directora de cine Isabel Coixet.

Por su parte, el reconocido interiorista Lázaro Rosa-Violán y Santiago Inat (LRV Studio) hablarán de la inspiración tras los principales espacios y detalles de Casa Seat y de cómo lograr que el público se sienta como en casa mediante el diseño y el interiorismo.