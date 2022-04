DocsBarcelona tendrá documentales sobre Navalny, Pegasus y realidad virtual en su 25 edición

Proyectará más de 40 títulos del 18 al 29 de mayo

BARCELONA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival DocsBarcelona celebrará su 25 aniversario del 18 al 29 de mayo con una programación con más de 40 títulos entre largometrajes y cortometrajes procedentes de 26 países en una edición que incluirá documentales sobre la persecución del opositor ruso Aleksey Navalny, la empresa responsable del programa Pegasus y la realidad virtual, entre otros.

El director del festival, Joan González, ha reivindicado que los documentales son "arte, ciudadanía e impacto" y lo ve como un género único, motivo por el cual ha celebrado el 25 aniversario del DocsBarcelona, que nació con vocación de generar industria y, un cuarto de siglo después, busca su internacionalización.

El festival empezará el 18 de mayo con la producción 'Navalny', de Daniel Roher, un thriller de espías que retrata la figura de uno de los opositores "más relevantes" de Vladimir Putin y pone el foco en el envenenamiento que sufrió en un viaje en avión de Siberia a Moscú, ha explicado el director artístico y jefe de programación, Pol Roig.

Roig ha destacado otros títulos como 'Terror Contagion', de Laura Poitras, sobre las acitvidades de la empresa israelí NSO Group, creadora del programa espía Pegasus; 'We Met in Virtual Reality', del debutante Joe Hunting, el primer documental filmado íntegramente en realidad virtual; y 'Fire of Love', sobre una pareja francesa y su pasión por los volcanes durante más de 20 años

También ha celebrado la proyección de 'Karaoke Paradise', de Einari Paakkanen; y ha subrayado el mensaje ecologista del festival con 'The Territory', de Alex Pritz, sobre el destrozo de territorios indígenas en Brasil por una red de agricultores; y 'Rebellion', que sigue el proceso de lucha basado en la desobediencia y la acción directa del grupo Extinction Rebellion.

PRODUCCIONES CATALANAS

El festival contará, además, con seis producciones catalanas: 'Robin Bank', de Anna Giralt; 'Estimada Sara', de Patrícia Franquesa; 'Tolyatti Adrift', de Laura Sisteró; 'La cuina dels homes', de Sílvia Subirós; 'El vent que es mou', de Pere Puigbert; y 'Erasmus in Gaza', de los italianos Chiara Avesani y Matteo Delbò y la productora Arpa Films.

González ha aplaudido la participación de estas producciones, ha asegurado que desde la organización están "súper contentos" de haber podido ayudar y ha reiterado que el DocsBarcelona nació con vocación de industria por lo que celebra que el festival haya sido el punto de arranque de algunos de estos documentales.

INSTITUCIONES

El director del Institut Català de les Empreses Culturals (Icec), Miquel Curanta, ha argumentado que el sector audiovisual no es una industria por si misma, sino que es la forma como se transmite la cultura en el siglo XXI: "Va más allá de una pantalla, es el metalenguaje cultural por excelencia".

El coordinador del Área de Cultura de la Diputación de Barcelona, Jordi Roca, ha detallado que la iniciativa 'Docs a prop' llevará las proyecciones de 'El Silencio del Topo', 'Aya' y 'Myanmar Diaries' a nueve municipios además de la capital catalana.

El concejal de Industrias Creativas del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcè, ha destacado la "enorme tradición" del documental en Catalunya que va desde las primeras producciones hasta el trabajo de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) pasando por la implicación de TV3.

El festival cuenta en esta edición con un presupuesto de 460.000 euros y ha estimado tener entre 75.000 y 100.000 espectadores con el formato híbrido que combina proyecciones presenciales y en línea.