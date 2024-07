Documentales de Blur, The Black Keys y la sala Zeleste, primeros títulos del Festival In-Edit

BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 22 Festival de cine documental musical In-Edit de Barcelona, que se celebrará entre el 23 de octubre y el 3 de noviembre, tendrá documentales sobre Blur, The Black Keys, Simple Minds, la amistad entre los componentes de At the Drive In y The Mars Volta Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler Zavala, Pepa Flores, Devo y la sala Zeleste de Barcelona.

El festival ha avanzado 16 títulos entre los que figuran 'Blur: to the end', de Toby L.; 'Devo', de Chris Smith; 'Luther: never too much', de Dawn Porter; 'Omar and Cedric: if this never get weird', de Nicholas Jack Davies, y 'Simple Minds: everything is possible', de Joss Crowley, ha informado este jueves el festival en un comunicado.

También contará entre otros con los documentales 'The Stones and Brian Jones', de Nick Broomfield; 'This is a film about The Black Keys', de Jeff Dupre; 'ZEF. The story of Die Antword', de Jon Day; 'Blackcelona: una historia de metal satánico', de Diego de Walpurgis; 'Marisol, llámame Pepa', de Blanca Torres, y 'Zeleste, el record de tantes ocasions', de Rafael Moll y Albert de la Torre.