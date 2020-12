El Dogc publica las nuevas restricciones por el repunte de la pandemia en Catalunya

La resolución prevé habilitar personal inspector para garantizar su cumplimiento

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) ha publicado este sábado la resolución con las nuevas restricciones para afrontar el repunte del Covid-19 en Catalunya que el Govern anunció este viernes y que, entre otras medidas, limita la movilidad a la comarca durante toda la semana.

La resolución, consultada por Europa Press, justifica las restricciones por el incremento de la curva de la pandemia en Catalunya y ante "la posible llegada de una tercera ola que incremente el nivel de presión sobre los recursos sanitarios".

De acuerdo con las nuevas medidas, los locales de restauración solo pueden prestar servicio durante el desayuno y la comida, "con el objetivo de evitar largas sobremesas" sin mascarilla y en un entorno con alto riesgo de transmisión, según la resolución.

Se prohíbe realizar deporte en grupo sin mascarilla en equipamientos deportivos, y se condiciona la apertura de centros comerciales a la habilitación de "sistemas de ventilación y de control de accesos reforzados".

Se mantiene la programación cultural ordinaria, si bien quedan prohibidos los eventos culturales "extraordinarios" --como galas o entregas de premios--, que deberán aplazarse.

Para garantizar el cumplimiento de estas medidas, se reforzará el control administrativo "habilitando específicamente personal inspector de los diferentes ámbitos sectoriales".

REUNIONES POR NAVIDAD

La nueva regulación permite desplazamientos entre comarcas del 23 de diciembre al 6 de enero siempre y cuando se mantenga "la integridad" del 'grupo burbuja' de convivientes y se cumplan las medidas de prevención en las reuniones familiares.

En los encuentros por las fiestas de Navidad se podrán reunir hasta 10 personas y con el límite máximo de dos "burbujas de convivencia"; en restaurantes, el número máximo de comensales se reduce a seis.

Además, en la noche de Reyes el toque de queda empezará a las 23.00 horas, y en Nochebuena y Nochevieja se retrasará hasta las 1.00 horas, "con la única finalidad de volver al domicilio y sin que se puedan utilizar estos desplazamientos para otro tipo de encuentros sociales".

Las actividades relacionadas con la Navidad de tipo tradicional se podrán celebrar si no conllevan aglomeraciones, y en las representaciones no profesionales no deberán reunirse más de seis personas.