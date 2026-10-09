Dos detenidos por presuntamente robar material audiovisual a un equipo de periodistas en Tarragona

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes y el pasado 1 de septiembre a dos hombres, ambos de 49 años, por presuntamente robar material audiovisual valorado en más de 15.000 euros a un equipo de periodistas que se desplazó a Tarragona para cubrir el paso del Tour de Francia, informa en un comunicado este viernes.

La investigación se inició el 5 de julio en Tarragona y, según explicaron las víctimas a los agentes, mientras cargaban los equipos en el coche un hombre se acercó a uno de los reporteros para pedirle información sobre la carrera.

Minutos después las víctimas detectaron que una de las maletas había desaparecido y uno de los miembros relacionó el hurto con el hombre que les había abordado previamente.

Acto seguido, intentaron seguirle para evitar que se escapara pero el individuo logró subirse al asiento delantero de otro vehículo y huyó a gran velocidad en dirección a la carretera C-31B.

Los agentes del Grupo de Delincuencia Urbana (GDU) de la comisaría de Tarragona identificaron a los presuntos autores de los hechos a través de una investigación.

Gracias a la colaboración de efectivos de las comisarías de Barcelona y de Caldes de Montbui (Barcelona) los agentes pudieron detener a los dos hombres, que se encontraban en la capital catalana y en Santa Eulàlia de Ronçana (Barcelona).

Los detenidos, uno de ellos con nueve antecedentes policiales, pasaron a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona y Granollers.