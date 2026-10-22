Dos detenidos por presunto empadronamiento fraudulento de dos personas en Tortosa (Tarragona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este martes en Jesús (Tarragona) a dos hombres de 27 y 48 años por presuntamente obtener 1.400 euros a cambio de empadronar fraudulentamente a dos personas en Tortosa (Tarragona), informan en un comunicado este jueves.

La investigación se inició tras una denuncia presentada por los responsables del padrón del Ayuntamiento de Tortosa, tras detectar la posible falsificación de una autorización de empadronamiento aportada por un ciudadano.

Las gestiones policiales acreditaron que los detenidos facilitaron el empadronamiento ficticio de dos personas en un domicilio donde nunca habían residido.

Uno de los detenidos obtuvo una copia del DNI de la propietaria del domicilio alegando un motivo ajeno a los hechos y lo utilizó para tramitar una autorización de empadronamiento sin su consentimiento.

Tras prestar declaración en dependencias policiales quedaron en libertad con la obligación de presentarse ante la autoridad judicial cuando sean requeridos.