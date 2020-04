Un dron sobrevuela Sant Cugat (Barcelona) e informa a los niños de medidas frente al Covid-19

BARCELONA, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un dron municipal ha sobrevolado este domingo Sant Cugat (Barcelona) para informar a los niños del municipio, a través de un "audio informativo", de las medidas que deben cumplir al salir a la calle desde este domingo para evitar contagios de coronavirus.

Se trata de una iniciativa lanzada por el Ayuntamiento de Sant Cugat, que en un tuit recogido por Europa Press ha explicado que el dron no graba imágenes y que este domingo ha volado alrededor de cinco horas por los parques de la Pollancreda, Central y Can Mates, y zonas como Volpelleres y Camí de Can Borrell.

El dron --diseñado por Mars Intelligence-- emite el siguiente mensaje, según un vídeo difundido por el consistorio: "Debéis ir siempre acompañados, no alejaros de casa más de un kilómetro, y, como máximo, hacer un paseo de una hora".

Seguidamente, recuerda a los menores que deben lavarse las manos y mantener una distancia de entre uno y dos metros, y que aunque pueden jugar y hacer ejercicio no pueden hacerlo todavía en los padres.

El audio informativo concluye pidiéndoles que sigan las indicaciones de sus familiares: "Haced caso a los padres. Todo irá bien".