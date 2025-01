Duch avisa de que la vuelta de Trump puede tener un "impacto profundo" en la estabilidad económica

Pide "evitar que las grandes plataformas y las redes sociales" debiliten la calidad democrática

BARCELONA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha avisado de que la vuelta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la Casa Blanca puede tener un "impacto profundo no solo en la estabilidad económica, sino también en la estabilidad democrática, política, jurídica y social".

En un comunicado, la Conselleria ha explicado que así se ha pronunciado desde Davos (Suiza), donde ha viajado con motivo del Foro Económico Mundial con el objetivo de reforzar la proyección internacional de la economía catalana y establecer nuevas alianzas estratégicas.

El conseller también ha sostenido que hay que "evitar que las grandes plataformas y las redes sociales más importantes debiliten tanto la calidad democrática como la confianza en las instituciones en todos los niveles, comenzando por el europeo".

Ha reivindicado la UE como "principal protección para el tejido empresarial catalán ante los posibles desafíos económicos" tras la entrada de Trump.

"El mundo no es solo Estados Unidos. Si Estados Unidos comienzan a complicar las relaciones comerciales no solo con Europa, también con otros países y continentes, Europa puede vender estabilidad, y la estabilidad es oro", ha subrayado.

REUNIONES EN DAVOS

Durante el viaje, Duch ha asistido al premio Best Vision of the Future 2025, que ha reconocido al consejero delegado de Mango, Toni Ruiz, y donde también se ha recordado al fundador de la firma catalana, Isak Andic.

También ha mantenido conversaciones con responsables de grandes empresas y entidades bancarias catalanas y representantes de diferentes grupos del sector de la comunicación, a quien ha trasladado el apoyo del Govern en el mundo empresarial catalán.

Duch ha subrayado que su presencia se debe a que el Govern quiere potenciar el acompañamiento de estas empresas "en momentos de grandes cambios en el mundo".

Además, el conseller se ha reunido con el ministro-presidente de Flandes, Matthias Diependaele, con quien ha compartido la "importancia de consolidar la cooperación entre los dos territorios", y también ha conversado con la presidenta del cantón de Ginebra, Nathalie Fontanet, y la directora de asuntos exteriores del cantón de Ginebra, Béatrice Ferrari.