Duch y Vila participan en el encuentro de casales catalanes en Europa en Luxemburgo

Los consellers de Unión Europea (UE) y Acción Exterior y de Política Lingüística de la Generalitat, Jaume Duch y Francesc Xavier Vila, han participado en Luxemburgo en la XVIII Trobada de Casals Europeus, celebrada en Luxemburgo - GOVERN

BARCELONA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los consellers de Unión Europea (UE) y Acción Exterior y de Política Lingüística de la Generalitat, Jaume Duch y Francesc Xavier Vila, han participado en Luxemburgo en la XVIII Trobada de Casals Europeus, celebrada en Luxemburgo, donde han reafirmado el compromiso del Govern con el catalán en el exterior.

Este encuentro ha reunido a representantes de casales de ciudades como Berlín (Alemania), París (Francia), Zúrich (Suiza) y Múnich (Alemania), entre otras, y de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes, ha informado el Govern en un comunicado este sábado.

Las entidades han puesto en común las actividades que llevan a cabo para mantener y difundir la lengua en sus países de acogida.

En su intervención ante los representantes este sábado, Duch ha destacado el trabajo que hacen estas entidades en la "proyección del país" y ha señalado la importancia de recuperar el talento catalán que vive fuera y reforzar el papel que pueden tener para conectar empresas, universidades instituciones y proyectos de Catalunya en el exterior.

"Necesitamos cooperación y alianzas, necesitamos estar presentes allí donde se toman decisiones que afectan a nuestra economía, nuestra sociedad y nuestro futuro, y para hacerlo necesitamos movilizar todas las capacidades del país, también las que tenemos fuera", ha defendido, a la vez que ha remarcado que la Catalunya exterior no es una realidad separada sino que también forma parte del territorio.

REUNIÓN CON VILA

Las entidades participantes se han reunido este viernes con Vila en el Centre Català de Luxemburg, en una sesión centrada en el papel de las comunidades exteriores en la transmisión del catalán, donde Vila ha afirmado que los ciudadanos en el exterior forman parte "de pleno derecho" de la comunidad lingüística.

En este sentido, ha asegurado que "el apoyo a la comunidad catalana del exterior no es un elemento accesorio de la política lingüística, es una forma de fortalecer el catalán en toda su dimensión, y el Govern lo asume como una responsabilidad propia".

RECURSOS PARA EL CATALÁN EN EL EXTERIOR

La comunidad catalana en el exterior suma 427.423 personas inscritas, una cifra que no recoge toda la realidad porque muchas personas que residen en países europeos no hacen la inscripción consular.

En el 2025 el Govern destinó 286.381,25 euros a la enseñanza del catalán en el exterior, casi un 42% más que en el año anterior, y 41 comunidades organizaron 186 actividades formativas para 1.939 alumnos.

Además, el Govern ha reforzado la coordinación con las comunidades a través del Consell de la Catalunya Exterior y se ha renovado el portal de aprendizaje del catalán para el exterior.

REUNIONES EN LUXEMBURGO

El viaje también ha servido a Vila para mantener una reunión con el comisario para la lengua luxemburguesa, Pierre Reding, para contrastar las principales políticas lingüísticas de los dos gobiernos, y el conseller también ha visitado la Escola Europea de Luxemburg.

Por su parte, Duch ha mantenido diversas reuniones de trabajo e institucionales con actores del ámbito europeo y del mismo país, como el director de Economía Circular y Tecnologías Limpias de Luxemburgo, Jerome Petry; la Cámara de Comercio de Luxemburgo y el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores y Europeos de la Cámara de Diputados de Luxemburgo, Yves Crutchen.

Duch también se ha saludado con el ministro luxemburgués de Economía, Lex Delles, y se ha visto con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, lo que ha permitido "explorar oportunidades" para Catalunya.