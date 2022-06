Elena ve las relaciones con el Gobierno en crisis y exige respuestas ante la "represión"

BARCELONA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha insistido en que las relaciones entre la Generalitat y el Gobierno están en crisis y ha exigido al Ejecutivo central respuestas ante la "represión".

Lo ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio este jueves recogida por Europa Press, después de que este miércoles la consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, se reunieran en Madrid.

"La represión no puede continuar, y si continúa no puede haber confianza, eso es de cajón. No puede haber gente en el exilio, gente imputada, perseguida sistemáticamente desde el punto de vista económico", ha lamentado.

Ha desmentido las declaraciones de Junts de que desconocían la convocatoria de la reunión, y ha insistido en que la consellera Vilagrà acudió al encuentro "en nombre del Govern".

Preguntado por las críticas del secretario de Junts, Jordi Turull, quien consideró que la reunión Vilagrà-Bolaños supone "blanquear" el espionaje, ha insistido en que las relaciones entre ejecutivos no se han normalizado y en que con la mesa de diálogo el Gobierno reconoce que hay un conflicto político en Catalunya.