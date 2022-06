Elena lamenta que ha habido más de 250 incendios en Catalunya desde el miércoles

Jordà asegura que los bosques no están adaptados y necesitan adecuarse al cambio climática

BARCELONA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena, ha lamentado que desde el pasado miércoles, ha habido más de 250 incendios en Catalunya, "situación que no se daba desde los 90".

Lo ha dicho en la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Mundo Rural en el Parlament de Catalunya, junto a la consellera Teresa Jordà.

Elena ha explicado que desde que se estabilizó este lunes el incendio de Artesa de Segre (Lleida), se dio por finalizado el periodo de simultaneidad sufrido en Catalunya en los últimos seis días.

"Si hubiéramos abordado estos incendios sin estrategia, estaríamos hablando de más de 100.000 hectáreas quemadas. Gracias a la capacidad de anticipación, planificación, coordinación, previsión y anticipación, sumado al compromiso de tanta gente, estamos hablando de 3.873 hectáreas totales quemadas", ha añadido.

Ha repetido que las altas temperaturas, las tormentas secas con rayos, la sequedad y el viento, han sido el "cóctel perfecto" para que se produjeran numerosos incendios.

Elena ha remarcado la necesidad de reforzar el sistema de seguridad y emergencias con efectivos y recursos, y la importancia de los trabajos de prevención.

TERESA JORDÀ

Por su parte, Jordà ha asegurado que se tiene que hacer un "cambio de paradigma" y apostar por la gestión del paisaje, por diseñar y ejecutar infraestructuras de prevención de incendios y recuperar el mosaico agroforestal.

Ha manifestado que los bosques de Catalunya "están estresados por la sequía y el aumento de las temperaturas", lo que provoca una gran situación de carga de combustible y mucha biomasa acumulada.

Jordà ha explicado que las políticas de prevención se basan en conocer las causas que provocan los incendios, tener conocimiento técnico y científico para realizar predicción del riesgo de incendio y una política de control de la actividad de riesgo de incendios durante las campañas forestales.

Ha lamentado que en Catalunya no llega al 20% la superficie de masa forestal que se gestiona, y ha asegurado que los bosques no están adaptados y necesitan adecuarse al cambio climático: "No podemos evitar las causas, pero sí que podemos preparar los bosques".

Asimismo, ha manifestado que hacen falta "medidas radicales" por parte del Govern para hacer frente a esta emergencia climática.