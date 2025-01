Las empresas condenadas a pagar 1,1 millones a la familia de un empleado que se suicidó recurrirán

TARRAGONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las empresas condenadas a indemnizar con 1.140.965,28 euros a la familia del director general de su compañía, que se suicidó en mayo de 2020, presentarán un recurso contra la sentencia dictada por el Juzgado Social número 2 de Tarragona, según han informado en un comunicado este miércoles.

Las empresas, vinculadas societariamente, han manifestado que lamentan la muerte del director, al que se han referido como "un gran profesional al que se le apreciaba y se le tenía en muy alta estima" y han añadido que respetan tanto su memoria como el dolor de sus familiares.

No obstante, sostienen que tanto el Instituto Nacional de la Seguridad Social como Inspección de Trabajo con sus informes determinaron que "no habían incumplido normas de seguridad y salud que pudieran tener relación con el suceso" y que no se les impuso recargo alguno por ello y recuerdan que hay dos fallos anteriores a esta sentencia en que las eximía de responsabilidad.

Sobre la sentencia condenatoria, en la que la titular relaciona el suicidio del trabajador con el "elevado estrés al que estaba sometido", las empresas dicen que se recoge un informe pericial que se da por supuesto, sin prueba alguna, en sus palabras textuales.

Por eso, "para restablecer la reputación y para que los hechos ocurridos sean valorados con todos los elementos necesarios para ello" presetarán un recurso contra la sentencia.