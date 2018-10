Las empresas turísticas innovadoras caen un 5,3% en España pero sube un 12,9% la inversión

Publicado 21/09/2018 11:26:10 CET

El sector defiende su apuesta por la innovación y el cliente como estrategia

BARCELONA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de empresas turísticas innovadoras en España ha caído un 5,3% en 2018, situándose en un 43%, si bien ha aumentado un 12,9% el promedio de inversión realizado, pasando de los 98.512,2 euros en 2017 a 111.178,7 euros este año.

Así se extrae del informe 'Estado de la Innovación Turística en España 2018', presentado este viernes por el catedrático del departamento de dirección de Marketing de Esade-URL, Josep F. Valls, y el socio responsable de IT Advisory de EY, Xavier Trias.

El estudio ha utilizado una muestra de 943 casos y abarca los subsectores de las actividades turísticas (16%), alojamiento (39%), intermediación (8%), organismos públicos (3%), restauración (28%) y transporte (6%).

Valls ha destacado que esta tendencia de decrecimiento en el número de empresas turísticas innovadoras en España ya era una realidad el año pasado, y que seguramente continuará cayendo en los dos próximos años.

Se prevé que una de cada tres empresas aumentará su presupuesto, especialmente las de restauración y empresas culturales y recreativas, mientras que el 39,75% lo mantendrá, y, en cuanto a los porcentajes de inversión en innovación, ha crecido un 2,8% el número de empresas que dedican entre un 2% y un 4% de su presupuesto, mientras que cae el de las que invierten menos de un 1%.

El documento sitúa a la tecnología como el área principal de innovación (17%), especialmente en restauración y transporte, si bien la preocupación futura se centra en la mejora de los productos y servicios actuales (12,2% y 11,9%, respectivamente).

Trias ha destacado que el sector turístico ha sido uno de los que más han apostado por la innovación tecnológica y la transformación digital, si bien tiene el reto de apostar ahora por la inteligencia artificial, la realidad virtual y el Internet de las cosas (IoT).

En cuanto a las perspectivas de cambio de modelo, el informe indica que el 68,9% de las empresas encuestadas no prevé cambios profundos a largo plazo, mientras que el 65,5% dice tener clara la idea de negocio y el futuro digital, pero no la estrategia del cambio.

"Llama la atención el optimismo de estas empresas, ya que una 50,3% considera que sea cuál sea el cambio al que deberán acceder, ya disponen de la estructura adecuada para llevarlo a cabo", ha añadido Valls.

COLOQUIO

Tras la presentación del informe, se ha celebrado un coloquio en el que han participado Elena Foguet (Value Retail Spain), el director ejecutivo de la Agencia Catalana de Turismo, Patrick Torrent; el consejero delegado de Grupo Julià, José Francisco Adell; el director de CaixaBank Hotels&Tourism, Diego Vicente Hernández; el socio de Magma Bruno Hallé y el decano de HTSI, Ricard Santomà.

Hernández y Hallé se han mostrado sorprendidos por la caída del número de empresas innovadoras que refleja el estudio: "No es mi percepción. El sector está superpreocupado por el cliente y lo tiene como el inspirador de su transformación", ha dicho Hernández, mientras que Hallé ha apuntado que los datos no son justos con el sector, del que ha defendido que quizá el problema es que define con otro concepto diferente a la innovación las acciones de transformación que realiza.

"Me ha sorprendido que alguien diga que no le preocupa innovar. Es un error. Innovar está en el ADN de la empresa", ha defendido Adell, mientras que Santomà y Foguet han puesto el acento en la necesidad de ser más sostenibles y no innovar únicamente pensando en la cuenta de resultados.

Finalmente, Torrent ha explicado que la Agencia Catalana de Turismo trabajará, no sólo en seguir exportando la marca Catalunya, sino en ofrecer servicios de alto valor añadido al sector turístico y con un peso importante de la innovación: "La oportunidad absoluta está en la innovación en producto y servicio".