Encuentran en Irak la potencial "primera evidencia" de un neandertal muerto por lanza de madera

Perforación de 15 milímetros en la escápula compatible con el impacto de una lanza de madera - IPHES

BARCELONA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una investigación de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) con participación del Institut Català de Paleocologia Humana i Evolució Social (Iphes-Cerca) ha encontrado en el Kurdistán iraquí la que podría ser la "primera evidencia" de un neandertal muerto por una lanza de madera.

El estudio, publicado en la revista 'Scientific Reports', analiza restos de hace 75.000 años encontrados en la cueva de Shanidar, que presentan una perforación de 15 milímetros en la escápula compatible con el impacto de una lanza de madera, informa el Iphes en un comunicado de este jueves.

LA HERIDA

Los análisis indican que la lesión se produjo en torno al momento de la muerte, y que su morfología es compatible con el impacto de una lanza de madera afilada.

Según el equipo investigador, el arma habría penetrado por la parte anterior del tórax, atravesando la cavidad torácica antes de perforar la escápula izquierda; esta trayectoria podría haber afectado al pulmón y a grandes vasos sanguíneos, provocando una muerte rápida.

El equipo no ha podido determinar con certeza las circunstancias de la herida: podría haber sido consecuencia de un accidente de caza, pero su posición y la fuerza necesaria para atravesar el cuerpo también son compatibles con un episodio de violencia intrapersonal, y las investigaciones tampoco permiten determinar si podrían haber estado implicados humanos modernos.

El director de las excavaciones en Shanidar, Graeme Barker, ha apuntado que las evidencias de violencia sistemática son "extraordinariamente escasas" en la prehistoria más antigua, y que la mayoría de los testimonios conocidos corresponden a sociedades agrícolas muy posteriores.

LESIÓN FACIAL

El hallazgo también ha revelado que el individuo, de unos 45 años, habría sobrevivido durante al menos 1 año a una grave lesión facial, posiblemente gracias a los cuidados de otros miembros del grupo.

El estudio aporta así "nuevas pistas" sobre el uso de armas de madera, las relaciones sociales y el comportamiento funerario de los neandertales.