Endesa da por finalizada la temporada de deportes de agua en el Noguera Pallaresa (Lleida)

Deportes de agua en el Noguera Pallaresa (Lleida) - ENDESA

LLEIDA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha dado por finalizada la temporada de deportes de agua en el río Noguera Pallaresa (Lleida), y ha dicho que la coordinación con el Consell Comarcal del Pallars Sobirà (Lleida) ha permitido que haya sido un "éxito" a pesar de la exigencia hidrológica, en un comunicado este viernes.

Ha explicado que la gestión hidráulica ha permitido garantizar la práctica de actividades acuáticas durante los siete meses que dura la temporada, a pesar de que el verano ha sido especialmente seco y ha coincidido con los trabajos del complejo hidroeléctrico Montamara-Tavascan.

En ese sentido, toda el agua turbinada se ha destinado a la práctica de deportes de agua y se ha reservado exclusivamente para dar cumplimiento al convenio que garantiza el caudal necesario para las actividades deportivas y turísticas.

En septiembre y octubre, la menor actividad ha permitido que la regulación se haya ajustado a dos horas diarias para optimizar los recursos hídricos disponibles.

Por su parte, la Associació d'Empreses d'Esports d'Aventura del Pallars Sobirà ha hecho una valoración positiva de la temporada y prevé igualar o superar las contrataciones de un año atrás.