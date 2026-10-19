Endesa empieza el vaciado periódico de los canales de Lleida, Balaguer y Térmens (Lleida)

Imagen del rescate de peces antes del vaciado de los canales - ENDESA

LLEIDA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha empezado esta semana el vaciado periódico de los canales de Lleida, Balaguer y Térmens (Lleida) tras haber vaciado ya el de Seròs (Lleida), con el objetivo de hacer varios trabajos de mantenimiento y mejora.

La actuación mantendrá secos los conductos durante 7 semanas y supone el parón técnico de las centrales hidroeléctricas de las 3 localidades, ya que se alimentan del agua que circula por estas infraestructuras, ha informado este lunes Endesa en un comunicado.

Concretamente, se mejorará el revestimiento de hormigón de las paredes laterales y solera de los canales y de la cámara de carga, además de realizar reparaciones puntuales de los desperfectos que se detecten en todo el recorrido.

Antes de vaciarlos, se rescatarán las especies autóctonas de peces mediante la pesca eléctrica y se trasladará a los ejemplares de nuevo al medio acuático con la colaboración de la Asociación de Pescadores y de los Agents Rurals de la Generalitat.

El sistema de canales de Seròs, Balaguer, Térmens y Lleida es una infraestructura "clave" para la gestión hídrica, y su construcción a principios del siglo XX fue fundamental en la creación de la primera gran central hidroeléctrica de Catalunya, en Aitona (Lleida).