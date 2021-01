Enfermos de Covid-19 de Lleida reportan más de 20 contactos en 48 horas

El número de personas ingresadas en la región sanitaria de Lleida pasa de 135 a 156 en cuatro días

LLEIDA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Algunos enfermos de Covid-19 de la región sanitaria de Lleida que han dado positivo en los últimos días han facilitado más de 20 contactos en las últimas 48 horas antes de conocer que son positivos.

El médico adjunto del servicio de urgencias del Hospital Universitario Arnau de Vilanova de Lleida, Oriol Yuguero, en declaraciones a Europa Press, ha explicado este martes que en los últimos días se ha registrado un pico de contagios, con 156 personas ingresadas en hospitales públicos y clínicas privadas en la región sanitaria de Lleida, 21 más que el 31 de diciembre.

"Después del puente de diciembre notamos incremento y ahora, esta semana, esta noche, ya he notado mucho cambio de volumen de enfermos que vienen después de unos días en los que ha habido muchas reuniones familiares", ha afirmado Yuguero al término de su guardia.

"Muchas veces, no es que los pacientes estén más graves, pero sí que es cierto que la gente se ahoga, están asustados, tienen miedo y vienen a urgencias", ha agregado.

Según el adjunto del servicio de urgencias del hospital, "atención primaria está haciendo muchísimo trabajo porque, la mayoría de casos, por suerte, son con síntomas leves".

Yuguero ha señalado que "mientras se evita el contagio comunitario en tiendas y gimnasios, hay gente que sigue encontrándose con conocidos, algunos incluso con síntomas".

"Hay pacientes que cuentan que se han reunido con otras personas teniendo un poco de tos argumentando que otros inviernos tiene, pero es que ahora hay una pandemia", ha recalcado Yuguero, que considera cruciales esta semana y la que viene en el aumento de casos.

Según sus datos, no hay muchos pacientes muy ancianos ingresados y el perfil de enfermos más grave es el de entre 60 y 70 años.

Yuguero confía en que la vacunación alivie la presión de los centros hospitalarios y permita vacunar a los más vulnerables y a los sanitarios; él tiene previsto vacunarse en los próximos días.

"Yo me vacuno el jueves por la tarde, hoy no lo he hecho porque salía de guardia y tenía que esperarme hasta las 14.00 horas, el jueves que voy de tarde y me vacuno", ha concluido.