ERC acusa a Junts de equidistancia ante la propuesta de modelo lingüístico de Feijóo

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha acusado a Junts de equidistancia por decir este sábado en un acto preelectoral que ellos son 'los del medio' y ante la propuesta de modelo de inmersión lingüística que pueda plantear el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, si logra ser presidente del Gobierno tras las elecciones generales.

En rueda de prensa este lunes, la número dos de los republicanos ha criticado el mensaje de Junts: "Ante los reaccionarios que amenazan a nuestra lengua, uno no puede ser el del medio. Uno debe liderar la defensa de Catalunya, y eso es lo que quiere hacer ERC en estas elecciones".

Ha asegurado que le preocupa que Feijóo pueda poner en riesgo la inmersión y ha pedido al popular "que no se haga ilusiones, porque el 29 de noviembre Catalunya hablará 'clar i català', y se defenderá de cualquier persona, de cualquier político como él, y de cualquier partido político" que quiera arrebatar los derechos lingüísticos.

RUFIÁN, EL "MEJOR" CANDIDATO

Alamany ha subrayado que el cabeza de lista del partido al Congreso, Gabriel Rufián, es "el mejor candidato posible", tras ser preguntada por las críticas del propio candidato a la dirección en la confección de las listas para el 29 de noviembre.

"Estoy convencida de que haremos un gran resultado, y lo estamos viendo día tras día. Y por eso debo decir que me siento muy satisfecha de tener el mejor candidato posible, el mejor equipo posible", y ha recordado que este martes el Consell Nacional de ERC aprobará las listas al Congreso y Senado.

ACTOS CON IRENE MONTERO

La portavoz republicana ha asegurado que en los actos de campaña electoral aparecerá el logo de ERC, al ser preguntada sobre por qué no aparecen las siglas republicanas en la convocatoria del de Rufián y la cabeza de lista de Podemos al Congreso, Irene Montero, del próximo sábado en Nou Barris.

"Es verdad que este es un acto con un formato más informal, y que por tanto ahora considerábamos que estaba bien en esta línea de nuevos formatos, nuevos canales, plantearlo de esta manera", ha explicado Alamany, que ha insistido en que el logo de los republicanos sí aparecerá en otros actos, y no ha querido avanzar cuántos actos más habrá con los dos cabeza de cartel.

AMNISTÍA

Alamany ha celebrado el magistrado del Tribunal Supremo, instructor del proceso independentista, Pablo Llarena, haya señalado en un auto que considera aplicable la ley de amnistía, y ha añadido que "ahora solo falta esperar" a que la aplique definitivamente.

Ha calificado de "pataleta" que Llarena haya dejado por escrito en este auto que no comparte la decisión del Tribunal Constitucional (TC) sobre la amnistía, y ha afirmado que ha ganado el trabajo colectivo que se hizo para su aprobación.