ERC comunica a Illa que no negociarán los Presupuestos: "Ahora toca soberanía fiscal"

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha descartado negociar los Presupuestos catalanes de 2025, y ha explicado que así se lo han trasladado al PSC: "Entre la soberanía fiscal y el Presupuesto del 2025, ahora toca soberanía fiscal", ha subrayado.

En rueda de prensa este lunes, ha sostenido que es muy importante tener Presupuestos, pero que "para ERC aún lo es más tener soberanía fiscal", ha insistido Alamany, que no ha aclarado si darán apoyo a posibles ampliaciones de crédito si se prorrogan las cuentas.

Sobre las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado (PGE), ha asegurado que ahora no están sobre la mesa, pero ha insistido: "No vamos a tapar con nuevos acuerdos los acuerdos que ya hemos pactado y que no se han resuelto".

