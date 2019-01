ERC pedirá que José Luis Ábalos explique en el Parlament el bloqueo del barco Open Arms

Publicado 23/01/2019 18:52:30 CET

Bosch ve "inaceptable" que el Gobierno no deje zarpar al barco

BARCELONA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

ERC pedirá que comparezcan en el Parlament el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el fundador de la ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, para explicar la situación del barco Open Arms, amarrado en el Puerto de Barcelona sin permiso del Gobierno para zarpar.

Lo ha anunciado este miércoles el diputado de ERC Ruben Wagensberg en una interpelación durante el pleno, en que ha criticado que el Gobierno de Pedro Sánchez impida al Open Arms volver a salir y lo ha acusado de actuar de la misma manera que el ministro italiano de Interior, Matteo Salvini.

Ha sostenido que este bloqueo no es una decisión aislada y que supone un cambio de criterio del Gobierno central, ya que hace meses acogió al barco Aquarius con decenas de migrantes rescatados en el Mediterráneo: "Pues ha acabado siendo una operación de marketing".

Wagensberg ha asegurado que en 48 horas han muerto en el Mar Mediterráneo 170 personas en una zona "donde podría estar operando el Open Arms" si no fuera porque le impiden salir de Barcelona.

"NO LO ENTENDEMOS"

El conseller de Acción Exterior, Alfred Bosch, ha expresado su apoyo a la petición de comparecencia de Camps para explicar la situación del Open Arms, ya que ve "importante que el Parlament escuche de forma directa qué está pasando y qué problemas está teniendo este barco".

Asimismo, ha manifestado su deseo de escuchar las explicaciones de Ábalos de no permitir que el Open Arms pueda zarpar y volver a salvar vidas en el Mediterráneo: "No lo entendemos".

Alfred Bosch también ha tachado de inaceptable el bloqueo del barco y ha cuestionado los argumentos que utiliza Capitanía Marítima: "Las explicaciones del Gobierno español no son aceptables. Y no es aceptable que traten el rescate en el mar como una cuestión problemática. Rescatar personas no es un delito, es una obligación ética".

Según el conseller, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está "actuando de forma contradictoria con los principios humanitarios más elementales" y ha apuntado que, a su juicio, podría estar cediendo a presiones de la extrema derecha.