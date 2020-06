ERC ve "margen" para lograr una posición común del independentismo en el suplicatorio de Borràs

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha sostenido este lunes que "todavía hay margen" para que los grupos independentistas del Congreso logren pactar una posición común en el suplicatorio sobre las presuntas irregularidades de la portavoz de JxCat, Laura Borràs, cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), que se votará el jueves en la Cámara baja.

En rueda de prensa, ha asegurado que está habiendo conversaciones entre JxCat, ERC y la CUP para buscar un consenso que "permita al independentismo catalán ir coordinado en esta votación".

La portavoz republicana ha defendido que esta posición común debe ser compatible con que cualquier sombra de sospecha se pueda investigar con garantías y se den las explicaciones necesarias, que se evite una vinculación del independentismo con la corrupción, y que exprese la solidaridad con todas las personas "que están perseguidas políticamente por ser independentistas", como cree que es el caso de Borràs.

Ha explicado que hay propuestas sobre la mesa que están valorando, pero ha rechazado dar detalles porque hay que "aprovechar las horas y los días que quedan" para lograr un acuerdo.

ESTRATEGIA UNITARIA

Vilalta ha insistido en la necesidad de que las fuerzas independentistas se reúnan para buscar una estrategia conjunta para afrontar la crisis provocada por la pandemia e intentar avanzar en una solución al conflicto en Catalunya.

Considera que con una estrategia unitaria se evitaría que "cada nuevo embate creara una división interna dentro del independentismo", ya que, a su juicio, desgasta al movimiento soberanista y a sus votantes.

"Para superar esta situación y el cansancio reiterado del independentismo, cada vez es más urgente que nunca que podamos sentarnos para abordar una estrategia conjunta", y ha pedido trabajar por la unidad para conseguirla y no como una herramienta partidista.

Para ella, en esta estrategia conjunta también se debería hablar del escenario electoral en Catalunya, pero no solo de eso, ya que lo plantea como una propuesta global con todos los pasos para avanzar y fortalecer al independentismo: "Aquí también entra el escenario electoral, pero no solo. Hablamos de unidad estratégica necesaria, que sea real y ponernos a trabajar para hacerla posible. No solo de hablar de unidad como una palabra vacía de contenido".

Preguntada por las elecciones en la ANC, ha felicitado a Elisenda Paluzie por su reelección como presidenta y ha llamado a la entidad a "volver a ser esta organización amplia y transversal que aglutine el máximo posible al movimiento independentista", ya que, según ella, se fundó con una voluntad de ser transversal.