Ernest Maragall asegura que el Ayuntamiento "volverá a ser amigo" de la Barceloneta si gobierna

Publicado 13/05/2019 20:52:17 CET

Afirma que Barcelona no puede "ser víctima del turismo" sino beneficiaria

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha asegurado este lunes que "el Ayuntamiento volverá a ser amigo de la Barceloneta", después de que el Gobierno municipal encabezado por Ada Colau haya dado la espalda al barrio en la gestión del turismo, los precios de la vivienda y el ocio nocturno, según él.

En un acto en la Barceloneta, ha pedido a los vecinos que acompañen a ERC hasta la victoria: "La Barceloneta debe recuperar la confianza que nunca debería haber perdido. La Barceloneta debe poder contar con el Ayuntamiento y ahora no cuenta con él".

Se ha comprometido en gestionar el turismo, asumir el control del espacio público y devolver las viviendas que se destinan a alojamientos ilegales al mercado del alquiler: "No podemos ser víctimas del turismo; debemos ser beneficiarios", y ha insistido en que el mandato de Colau ha sido un error, un paréntesis que no debe continuar".

Por eso ha contrastado su proyecto comprometido con la ciudad al continuismo que ve en Colau, y le ha reprochado "aferrarse al socialismo represor del 155 como a un clavo ardiendo", porque considera que no ha declinado la posibilidad de pactar tras las municipales con el PSC.

La número dos, Elisenda Alamany, ha dicho que los problemas sin resolver en la Barceloneta son un ejemplo de que Colau "no lo ha hecho bien", y ha añadido que regularán los precios del alquiler, que se han incrementado en 153 euros de media en un año.

'TOP MANTA'

El concejal y número 5, Jordi Coronas, ha destacado que la Barceloneta refleja un mal modelo de ciudad: "Vuelos 'low cost', con viviendas turísticas ilegales, playa y ocho discotecas: tenemos el cóctel perfecto para perder la capacidad de controlar y gobernar un barrio como éste".

También ha dicho que el problema del 'top manta' no se arregla sólo con más policía: "No es un problema de seguridad, no se resuelve con polis y porras. Hay que evitar aglomeraciones y controlar el espacio público".

TERESA JORDÀ

La consellera de Agricultura de la Generalitat, Teresa Jordà (ERC), también ha intervenido en el acto y ha animado a los vecinos de la Barceloneta a votar por Maragall.

"La política municipal es la política de las miradas, de la piel y la esencia", ha dicho, mientras que la número 11 de la lista por Barcelona, Marina Gassol, ha afirmado que Barcelona necesita ser gobernada con urgencia.