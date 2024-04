Escritores y lectores vuelven a llenar las calles de Barcelona

Javier Castillo, Alice Kellen y Albert Espinosa, entre los autores con más colas para sus firmas

BARCELONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

Escritores y lectores han vuelto a llenar este martes las calles de Barcelona en una Diada de Sant Jordi que ha caído por primera vez en día laborable tras la pandemia y que ha estrenado un sistema de copago para las paradas en las zonas profesionales.

Desde primera hora de la mañana, las paradas de libros y rosas, que han recuperado La Rambla en su totalidad, han visto como los autores comenzaban su maratón de firmas, que se prolonga hasta última hora de la tarde en una jornada a la que por el momento ha respetado la lluvia.

Entre los autores que han tenido largas colas de lectores para conseguir una firma figuran Javier Castillo, Alice Kellen, Albert Espinosa, Ángel Martín, Eduardo Mendoza y Eva Baltasar.

Las perspectivas del sector son "buenas" ante una jornada que cae en laborable, por lo que confían en unas cifras similares a las de 2023, con 1,87 millones de ejemplares vendidos y 24 millones de facturación.

Uno de los habituales en las firmas de Sant Jordi es el escritor vasco Fernando Aramburu, que ha asegurado que vive la Diada como contacto con los lectores: "Aunque los diálogos sean breves, tienen una densidad humana muy grata".

ESCRITORES DEBUTANTES

El escritor Hernan Diaz, ganador del Premio Pullitzer de novela con 'Fortuna', ha asegurado en su primer Sant Jordi que es una celebración "abrumadoramente feliz", pese a que le ha sorprendido el tiempo frío del día.

La autora coreana Won-Pyung Sohn ha quedado impresionada con la celebración de la Diada: "Había oído hablar de Sant Jordi, pero no sabía que era así de enorme".

El periodista y escritor uruguayo Pablo Vierci, autor de 'La sociedad de la nieve', ha explicado: "Siempre he escuchado hablar de Sant Jordi, nunca lo he vivido, hoy voy a confirmar si es una leyenda o un mito. Creo que es un mito verdaderamente y un hito para los nos dedicamos a estas cosas".

El cantante Lildami ha celebrado su primera Diada de Sant Jordi como escritor, en la que ha destacado la experiencia de conectar con sus seguidores: "Mola conectar con la peña que te sigue".

CONTACTO CON EL LECTOR

El escritor y músico catalán Ramon Gener ha calificado de "gratificante" el contacto con el lector, y el periodista e historiador barcelonés Jaume Clotet ha afirmado que lo que más le gusta del día de Sant Jordi es hablar con la gente.

La periodista Sonsoles Ónega, ganadora del Premio Planeta 2023 con 'Las hijas de la criada', ha expresado durante su firma: "Estoy un poco abrumada, igual al final acabo llorando".

El escritor Juan Gómez-Jurado ha expresado la ilusión que le hace vivir otro Sant Jordi en Barcelona, después de venir desde hace 18 años, y cree que es un día que permite que los "lectores se encuentren entre ellos".

El autor Javier Castillo se ha mostrado feliz con esta edición: "El feeling que hay este Sant Jordi no lo he tenido en ningún otro, qué ganas había de nuevo, parece que no hubiera habido en 10 años".

El escritor y periodista Bob Pop ha asegurado que para él Sant Jordi "es la mejor fiesta popular de todo el Estado", mientras que Irene Solà ha asegurado que es bonito como cada lector lee los libros desde su propio punto de vista y experiencia.

El escritor mexicano afincado en Barcelona Juan Pablo Villalobos ha asegurado que Sant Jordi es "un milagro", y ha explicado que está regalando un pequeño relato, numerado y firmado, a los lectores que se han acercado para que les firme.

El escritor Albert Espinosa ha agradecido las muestras de cariño y los regalos de los lectores que se han acercado hasta su parada y ha defendido que "la gente tiene que leer cuando lo necesite".

La jornada concluirá con el anuncio de las 'tendencias' de libros más vendidos durante la jornada por parte de la Cambra del Llibre, a la espera de un ranking definitivo de ventas el 29 de abril.