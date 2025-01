Estrada (CUP) fija como objetivo que Illa gobierne "el mínimo tiempo posible" en la Generalitat

La CUP votará en contra de la prórroga presupuestaria del Govern

BARCELONA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, ha fijado este martes como objetivo que Illa gobierne "el mínimo tiempo posible" la Generalitat, porque cree que su Ejecutivo muestra su debilidad al no ser capaz de aprobar sus primeros presupuestos.

"Nuestro objetivo es que Illa gobierne el mínimo tiempo posible, que el suyo sea un gobierno corto, que su paso por la Generalitat sea lo más indoloro posible", ha expresado Estrada en una rueda de prensa desde el Parlament.

"De nosotros depende, de la población catalana y de nuestra capacidad de autoorganización, que esta legislatura sólo sirva para que se nos trate como una colonia o que seamos capaces de pasar por encima del PSC y del PSOE para avanzar tanto en clave social y como nacional", ha dicho.

Estrada ha recordado que el anterior presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, convocó elecciones anticipadas al no poder aprobar sus cuentas, algo que, según remarca la diputada, ahora se repite con el Ejecutivo del PSC después de que ERC expresara su desconfianza ante el cumplimiento del pacto de investidura que llevó a Salvador Illa al frente del Govern.

PRÓRROGA PRESUPUESTARIA

Con ello, Estrada ha anunciado el rechazo de la CUP al decreto de prórroga presupuestaria del Govern: "No garantizaremos estabilidad a Salvador Illa. Nosotros no somos sus socios de investidura y, además, las veces que nos hemos reunido con ellos para hablar sobre cuáles eran las prioridades para esta legislatura, no nos hemos entendido de ninguna manera".

Estrada ha remarcado que el papel de la CUP durante la presente legislatura será poner de manifiesto las "contradicciones del PSC, que simula que gobierna en favor de la mayoría de la población, pero en realidad lo que hace es no incomodar y defienden los intereses de las élites económicas y del reino de España".

FISCALIDAD DEL HARD ROCK

Para el pleno de esta semana, Estrada también ha puesto en valor la previsible aprobación de la ley que elimina las bonificaciones fiscales al juego, y ha remarcado que la CUP trabaja para paralizar el proyecto del casino del Hard Rock de Tarragona.

Estrada ha asegurado que eliminar las bonificaciones fiscales es una de las medidas para intentar parar el proyecto, pero que aún hace falta, a su juicio, revocar la licencia de casino y derogar el plan director urbanístico (PDU).

La diputada ha añadido que eliminar el PDU del Hard Rock era uno de las exigencias que hicieron los Comuns al anterior Govern de ERC y que "no es lo mismo que están reclamando ahora en ningún caso", critica.