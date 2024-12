Estrada (CUP) tilda de "dilatoria" la decisión de Junts de llevar la reforma del Hard Rock al CGE

Defiende que el Parlament acabará votando la modificación de la ley de la fiscalidad al juego

BARCELONA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La líder de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, ha calificado este martes de "dilatoria" la petición que ha hecho Junts al Consell de Garanties Estatutàties (CGE) para que se pronuncie sobre la proposición de ley para modificar la regulación de la fiscalidad del juego y del casino del complejo turístico Hard Rock de Tarragona.

"Sabemos que es una cuestión dilatoria y que lo acabaremos votando", ha asegurado Estrada en una rueda en el Parlament, donde ha detallado que la CUP ha presentado varias enmiendas para matizar cuestiones de la proposición que, en sus palabras, quieren obstaculizar el máximo posible el Hard Rock.

Desde la CUP, apunta Estrada, quieren que la proposición que presentaron ERC y los Comuns explicite que el Hard Rock "no es un proyecto de interés general" y recoja otras modificaciones técnicas para dificultar que el proyecto tire adelante.

Estrada ha advertido de que la eliminación de los privilegios fiscales al Hard Rock "no es suficiente" para parar el proyecto, y ha reclamado revocar su licencia y eliminar el Plan Director Urbanístico (PDU).

"Recordemos que los Presupuestos de 2024 no salieron adelante porque los Comuns pusieron como condición 'sine qua non' detener este PDU, y ERC no lo aceptó, por lo que se precipitaron las elecciones. Ahora, esto no es lo que se ha puesto sobre la mesa", ha criticado.

"ESTUPEFACCIÓN" ANTE JUNTS

La diputada ha mostrado la "estupefacción" de la CUP ante la decisión de Junts, dice, de defender el proyecto del Hard Rock, y ha pedido a los juntaires que expliquen a la ciudadanía catalana y a sus votantes esa posición, en sus palabras.

"Que expliquen por qué defienden los intereses de La Caixa de esta manera. Una de las empresas que nos dejaron tirados en el marco del 1-O y que claramente forman parte de estos poderes fácticos del Estado español", ha dicho.

También ha reprochado al PSC que en el Parlament hayan apoyado la revocación de los beneficios fiscales al juego, a la vez que han rechazado revocar el PDU del Hard Rock.

LITERATURA CATALANA EN BACHILLERATO

Respecto a la posibilidad de que la asignatura de Literatura Catalana pasara a ser optativa en bachillerato en Catalunya --que el Govern ha declinado--, Estrada ha alertado de que existe una "política recentralizadora" y, en sus palabras, una operación para menguar la calidad de la educación pública.

"Son modificaciones que están encaradas a reducir el grado de conocimiento de los hijos e hijas de la clase trabajadora", ha opinado, a la vez que ha alertado que, a su juicio, se está orientando la educación a crear mano de obra barata para ser explotada por las élites, textualmente.