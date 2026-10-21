Un estudio demuestra que Roma transformó "profundamente" la genética de la Península Ibérica

Archivo - Una de las cuevas del estudio - IPHES - Archivo

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio internacional liderado por el Institut de Biologia Evolutiva (IBE) y con participación del Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (Iphes-Cerca) ha demostrado que Roma transformó "profundamente" la genética de la Península Ibérica y que las migraciones posteriores tuvieron un impacto menor.

Publicado en la revista 'Cell', analiza 243 genomas antiguos de 31 yacimientos arqueológicos, entre los que esta la Cova Simanya y varios puntos de Tarragona, donde el ADN antiguo ha permitido reconstruir relaciones familiares de hace más de 1.300 años, informa Iphes en un comunicado este miércoles.

Los resultados revelan que la incorporación de la Península Ibérica al Imperio romano fue acompañada de importantes movimientos de población procedentes del Mediterráneo: frente a la homogeneidad genética de las comunidades de la edad del hierro, "las poblaciones de los siglos I al IV presentaban una diversidad genética mucho más elevada, con una presencia significativa de ascendencia procedente del Mediterráneo oriental y del norte de África".

La contribución genética de los grupos migrantes postromanos se sitúa entre el 12% y el 22% en función de la región y el contexto social analizado: estos datos demuestran que los grandes cambios políticos y culturales "no siempre fueron acompañados de transformaciones demográficas de la misma magnitud".

En el yacimiento de Els Masos, en Cambrils (Tarragona), los análisis genéricos han permitido identificar a tres individuos que formaban parte de una misma familia --una madre, un padre y su hija--; en La Mineta el análisis del ADN antiguo ha permitido identificar a dos individuos que eran hermanos; y en Castellets una relación de parentesco de primer grado entre dos individuos, compatible con un vínculo entre progenitor y descendiente.

En Cova Simanya (Barcelona) el equipo investigador ha aportado muestras dentales de tres individuos recuperados durante la campaña de excavación de 2020, procedentes de los niveles superficiales de la cavidad: datados entre los siglos IV y V, son testigos del uso de la cueva como espacio funerario y los restos corresponden a un niño de ascendencia hispanorromana y a un adulto de ascendencia también hispanorromana además del centro o norte de Europa.