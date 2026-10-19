Un estudio inédito de la Generalitat documenta 4 fosas del franquismo en la Val d'Aran (Lleida)

Presentación del estudio en el Conselh Generau d’Aran, en Vielha (Lleida) - CONSELLERIA DE JUSTICIA

LLEIDA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Memoria Democrática de la Conselleria de Justicia de la Generalitat ha impulsado un estudio inédito que ha permitido ampliar el conocimiento sobre 4 fosas de la dictadura franquista en la Val d'Aran (Lleida), ha informado el departamento en un comunicado este lunes.

Elaborado por Joan Carles Riera Socasau, el trabajo destaca la documentación de 4 fosas situadas en los cementerios de Es Bòrdes, Vilac, Vielha y Unha, siendo la de Vilac el hallazgo más singular, dado que no constaba en el registro de fosas.

Además, el estudio ha descartado la posible existencia de una fosa en Es Colomies, en Tredòs, por falta de evidencias documentales y orales suficientes para confirmarlo.

Estos resultados son fruto de un trabajo de documentación que finalizó a finales de 2025 y que, durante el primer semestre de 2026, ha sido objeto de revisión por parte de los equipos técnicos de la Dirección General de Memoria Democrática con el objetivo de verificar y consolidar la información recogida.

Los resultados de este estudio también han permitido revisar y ampliar la información del Mapa de Fosas, un registro que recoge los datos disponibles sobre las fosas documentadas en Catalunya.