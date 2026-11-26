La investigadora Rosina Malagrida - IRSICAIXA

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un estudio liderado por Living Lab de Salud de IrsiCaixa de Barcelona ha propuesto un modelo participativo para mejorar la prevención del VIH y otras infecciones por transmisión sexual (ITS) y ha identificado 8 áreas de actuación más allá de la investigación biomédica.

El estudio, publicado en 'Frontiers in Public Health' y hecho en colaboración con el Instituto Atenea de la Vrije Universiteit Amsterdam, ha involucrado a más de 600 estudiantes y profesionales de Catalunya, informa este jueves el centro impulsado por la Fundación La Caixa y la Generalitat en un comunicado.

La responsable de Living Lab de Salud y primera autora del estudio, Rosina Malagrida, ha dicho que abordar la complejidad de la prevención del VIH y las ITS implica avanzar hacia "un modelo de responsabilidad compartida, en el que la comunidad científica, los sectores sanitarios y educativo, el tercer sector, la administración pública, el sector privado y la sociedad civil compartan la toma de decisiones".

PRIORIDADES

Entre las prioridades para mejorar la prevención integral figuran equilibrar la inversión en investigación biomédica e intervenciones socioeducativas; incorporar los derechos sexuales y reproductivos; garantizar un acceso equitativo a la información; combatir los estigmas; innovar en nuevos modelos de vida nocturno y prevención del consumo de drogas, y evaluar la eficacia de las intervenciones, entre otras.

Malagrida ha asegurado que, cuando se involucra a jóvenes y organizaciones comunitarias, las prioridades son "exigir un mejor equilibrio entre la educación afectivo-sexual y los servicios biomédicos, espacios para el diálogo sin tabúes y políticas equitativas que garanticen el acceso universal a la prevención".