Un estudio de la UPF y Oxford revela un "anillo" de regiones que dirigen las funciones cerebrales

Permite al cerebro gestionar el flujo de información de forma más eficiente



21 Sep.

Un estudio del Center for Brain and Cognition de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y del Centre for Eudaimonia and Human Flourishing de la Universidad de Oxford ha revelado el "anillo" de regiones de la corteza prefrontal que dirigen las funciones cerebrales.

Publicado en la revista 'Progress in Neurobiology', el trabajo asegura que este anillo permite al cerebro "gestionar el flujo de información de la forma más eficiente y necesaria para sobrevivir y prosperar", ha informado la UPF este jueves en un comunicado.

Los investigadores han explicado los resultados haciendo un símil con la expresión "un anillo para gobernarlos a todos", en referencia a El Señor de los Anillos de J. R. R. Tolkien.

Este estudio confirma la hipótesis del Círculo de Percepción-Acción que estableció el neurocientífico y profesor de la Universidad de California de Los Angeles (UCLA) Joaquín Fuster, que ha sido coautor de este estudio.

La investigación muestra que la corteza prefrontal "juega un papel decisivo para orquestar este anillo", con el que se activa este Círculo de Percepción-Acción, de manera que el cerebro recibe estímulos del entorno (retroalimentación sensorial) y activa determinadas respuestas que dan lugar a un nuevo 'feedback' sensorial.

INVESTIGACIÓN

Para desarrollar este estudio, se ha medido la evolución temporal de los niveles de producción de entropía (o nivel de asimetría en los flujos de información) en el cerebro de más de mil personas.

Esta medición se ha realizado cuando los participantes del estudio realizaban siete tareas distintas (de memoria, sociales, de lenguaje, emocionales, de juego, motoras y de relación de conceptos), así como en estado de reposo.

El estudio revela que los propios anillos de regiones de la corteza prefrontal lideran la coordinación de las dinámicas cerebrales al realizar las siete tareas cognitivas planteadas a los participantes.