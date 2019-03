Un exmonitor de música de Mollet acepta casi ocho años de cárcel por fotografiar a alumnas menores

Publicado 11/03/2019 14:51:25 CET

La pena de prisión se suspende a condición de que no resida en la ciudad en cinco años y no se acerque a las víctimas

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un exmonitor de música del Colegio Sant Gervasi de Mollet del Vallès (Barcelona) ha reconocido este lunes que fotografió a cuatro menores y compartió las imágenes en Internet y ha aceptado una condena de siete años y 11 meses de cárcel por un delito de distribución de pornografía infantil y cuatro de revelación de secretos, de manera que ha evitado la continuación del juicio contra él en la Audiencia de Barcelona.

En la vista en la Sección Quinta de la Audiencia, el tribunal ha dictado sentencia firme contra él pero ha acordado la suspensión de la pena por el plazo de tres años --al no superar cada delito por separado los dos años de cárcel-- condicionado a que el acusado no reincida, cumpla un alejamiento de 1.000 metros y no comunicación con las víctimas y no viva en Mollet durante cinco años, así como a que siga tratamiento psicológico.

El tribunal le condena a indemnizar a las víctimas con 32.000 euros --ya había consignado 9.000--, y a una multa de 3.420 euros, deberá comparecer cada seis meses en una comisaría para dar cuenta de sus actividades y se le impone una libertad vigilada de cuatro años y la inhabilitación para ejercer profesiones en contacto con menores durante seis años.

El colegio, que se personó como acusación particular y que despidió al exdocente al descubrir los hechos, ha sido condenado como responsable civil subsidiario y debería responder por la indemnización de tres de las víctimas, al ser alumnas, en caso de que el condenado no las indemnizara.

FOTOGRAFÍAS EN EL COLEGIO

El acusado M.P.U. ha admitido que entre 2013 y 2015 fotografió en las piernas, los glúteos y la entrepierna a tres alumnas del colegio donde trabajaba como monitor de música desde hacía diez años, aprovechando las actividades extraescolares en el centro, y también que captó a una sobrina cuando iba en bikini, imágenes que puso a disposición de otros usuarios en Internet.

También ha reconocido que mediante un portal online puso a disposición del resto de internautas de manera remota 13 carpetas con 4.014 archivos de pornografía infantil, y que era el administrador de una comunidad virtual, que fue descubierta por una operación de la Policía Nacional.

La Fiscalía pedía inicialmente para él 20 años de cárcel por cuatro delitos de descubrimiento y revelación de secretos y un delito de distribución de pornografía infantil, pero ha tenido en cuenta las atenuantes de reparación del daño --al consignarse los 9.000 euros-- y de arrepentimiento, para rebajar sus pretensiones.

Las acusaciones particulares que representaban a las familias y el colegio, y la acusación popular ejercida por el Ayuntamiento de Mollet se han adherido al pacto de conformidad, y tampoco no se han opuesto a la suspensión de la pena.

Fuentes de la representación del colegio han explicado a los medios que en este pacto han priorizado que el exdocente pase el mayor tiempo posible alejado de las menores, y que desde un primer momento se pusieron al lado de las familias, sufragando los costes de las dos que se han presentado como acusación particular.