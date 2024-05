Expertos alertan del auge de la extrema derecha en las próximas elecciones europeas

Lamentan la falta de liderazgo a escala nacional



BARCELONA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El director general adjunto de European Policy Centre, Janis Emmanouilidis, y el director de Alemania de Eurasia Group, Jan Techau, han coincidido en alertar de la opción de que la extrema derecha "triunfe" en las elecciones europeas de entre los próximos 6 y 9 de junio.

Lo han dicho en la sesión 'Europa, unas elecciones determinantes' de la 39 Reunió Cercle d'Economia que se celebra hasta el viernes en el Palau de Congressos de Catalunya.

Emmanouilidis ha explicado que este auge provocará más presión sobre los gobiernos nacionales, ya que los partidos de extrema derecha tendrán la fuerza del apoyo logrado.

"Existe el peligro de que haya un efecto negativo en un momento en el que necesitamos mayor cooperación a nivel nacional", ha señalado.

Techau, por su parte, ha apuntado que las elecciones "decidirán si por primera vez la derecha populista de Europa pueda asumir un puesto de poder".

Ha añadido que por este motivo "las próximas elecciones son tan importantes" y ha llamado a que la participación en los comicios sea alta para que los partidos centristas tengan un mayor apoyo y los extremistas se diluyan.

FALTA DE LIDERAZGO

Ambos analistas también han coincidido en señalar que hay una falta de liderazgos fuertes a nivel nacional en la Unión Europea.

Emmanouilidis ha remarcado que hay una "falta grave" de este tipo de liderazgo y ha dicho textualmente que no parece que esta situación mejore en el futuro cercano.

Techau ha subrayado los problemas que puede generar esta falta de liderazgo, ya que "las presiones externas aumentan", lo que provoca una situación que ha definido de muy difícil.

AMPLIAR LA UE

Preguntados sobre una posible ampliación de la Unión Europea y la adhesión de Ucrania, Techau ha puesto en valor las necesidades presupuestarias "masivas" que tendría la entrada de Ucrania.

Ha añadido que este ingreso provocaría un "conflicto permanente con Rusia", por lo que debería aumentar la política de defensa de los países miembros.

Emmanouilidis ha asegurado que la Unión Europea tiene el potencial geopolítico para seguir expandiéndose hacia el este y los Balcanes, pero que se deben hacer reformas internas.

Ha señalado que si no se hace, los países que quieren unirse no tienen la seguridad de las reformas internas que deben hacer porque no saben "qué se les pedirá".