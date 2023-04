Expertos pueden detectar síntomas no motores de Parkinson 10 o 15 años antes que los motores

El IIB Sant Pau y el Instituto Carlos III de Madrid estudiarán el deterioro cognitivo en Parkinson



BARCELONA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los expertos del Hospital de Sant Pau - IIB Sant Pau de Barcelona han señalado que los síntomas no motores del Parkinson pueden aparecer entre 10 o 15 años antes que los motores y que el más grave afecta a la capacidad cognitiva del paciente.

Entre los síntomas no motores se incluyen la pérdida olfativa, el trastorno de conducta del sueño REM y trastornos del estado de ánimo, como depresión o ansiedad, ha informado el hospital en un comunicado con motivo del Día Mundial del Parkinson, que es este martes.

El director de la Unidad de Parkinson y Trastornos del Movimiento del Servicio de Neurología del Hospital de Sant Pau y del Grupo de Investigación de Parkinson y Trastornos del Movimiento en el IIB Sant Pau, Jaume Kulisevsky, ha defendido que "cada vez es más importante reconocer la presencia de signos no motores" en el Parkinson.

"La enfermedad no debuta cuando aparecen los síntomas motores, sino antes. Y los síntomas no motores pueden incapacitar tanto o más que las afectaciones motoras. El más grave es el que afecta a la cognición, no como en la enfermedad de Alzheimer, sino en forma de pérdida de velocidad mental, de la capacidad de concentración o que al paciente no le sale la palabra que está pensando", ha explicado.

Según él, en los últimos 25 años se han introducido nuevos tratamientos avanzados para aliviar las fluctuaciones y las discinesias: desde la administración de la medicación de forma continuada a través del intestino, con una bomba de infusión a través de la piel, o la cirugía del Parkinson.

"CENTRO DE REFERENCIA"

El Sant Pau centra una parte de su actividad asistencial y de investigación en el deterioro cognitivo de los pacientes de Parkinson, con la estimulación cognitiva a través de la Escuela Clínica de Neuropsicología y Patología del Lenguaje, y es un "centro de referencia" en la estimulación cerebral profunda en Parkinson.

En investigación, el IIB Sant Pau fue "pionero en describir y diseñar" herramientas específicas para evaluar la alteración cognitiva en Parkinson, como la escala Parkinsons's Disease Cognitive Rating Scale (PD-CRS); y promueve estudios de forma independiente o en colaboración con la industria farmacéutica.

En este sentido, tiene previsto iniciar un proyecto de investigación independiente a finales de 2023 con el Instituto Carlos III de Madrid y coordinando a 21 centros de toda España.