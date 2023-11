Familia Torres entrega sus VII Premios Torres & Earth a Estocolmo y proveedores sostenibles

Miguel A. Torres anima al sector y a la sociedad a saber "adaptarse" al cambio climático

BARCELONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Familia Torres, Miguel A.Torres, ha entregado este miércoles los VII Premios Torres & Earth a la ciudad de Estocolmo (Suecia), a la periodista británica Jancis Robinson y a cuatro de sus proveedores: el viticultor Eusebio Caballero Catalan y las empresas Alvinesa, A.Plazas y Vidrala.

Los galardones, entregados en el 'Petit Celler' de Barcelona, son para proveedores, territorios y comunicadores, toman el nombre del programa ambiental Torres & Earth de la compañía, y nacieron en 2017 para animar precisamente a los proveedores de la bodega a reducir sus emisiones de dióxido de carbono.

Estocolmo recibe este año el galardón por afrontar la crisis climática con más bicicletas eléctricas públicas, buses rápidos, reparto ecológico de última milla, colaboración ciudadana y, desde 2025, prohibiendo circular con coche de gasolina o diesel por el centro de la ciudad.

La periodista y crítica de vinos británica Jancis Robinson (que no ha podido asistir) ve premiada su trayectoria, que ya le mereció el título de Master of Wine (MW), y también por escribir sobre vino con sensibilidad ambiental y fomentando un sector vitivinícola más sostenible (colabora en 'Financial Times' y tiene una web personal).

PROVEEDORES SOSTENIBLES DE TORRES

El viticultor de Batea (Terra Alta, Tarragona) Eusebio Caballero Catalan, proveedor de Familia Torres desde hace tres décadas, recibe el premio porque tiene el 100% de sus viñas ya ecológicas desde este año, ha comprado maquinaria más eficiente y cuenta con una balsa de pluviales capaz de regar 22 hectáreas.

La compañía premia a su proveedor de brandy Alvinesa Natural Ingredients porque el 100% de su energía consumida procede de energía renovable (de ese total, hasta el 35% de la electricidad que usan viene de su sistema de energía solar de 3 MW); por transformar el 100% de materias primas que trata en productos de consumo; y porque el 100% del vapor procede del uso de la biomasa del orujo del vino.

La empresa familiar de transporte y gestión de residuos Deixalles i Transports A.Plazas ve reconocida sus acciones pioneras sobre economía circular en el Alt Penedès (Barcelona) y por acciones concretas: todas sus carretillas son eléctricas o de GLP, casi todos sus vehículos son Euro VI y VII de última generación, y da formación en buenas prácticas ambientales (BPA) a todos los trabajadores.

Vidrala recibe el galardón como fabricante de vidrio comprometido con objetivos de reducción sostenibles basados en la ciencia (objetivos SBTi), y también por su estrategia para reducir emisiones de Alcance 1 (lo hace con medidas como el casco reciclado, el boosting eléctrico y una combustión más eficiente).

PÉRGOLA FOTOVOLTAICA JUNTO A LA VIÑA

Ha presentado el acto el naturalista y divulgador ambiental José Luis Gallego (premiado en una edición anterior como comunicador) y también ha introducido el discurso del presidente de la compañía: Miguel A. Torres ha hecho balance de sus iniciativas sostenibles y ha animado al sector y a la sociedad a saber "adaptarse" al cambio climático.

Ha insistido en que reducir emisiones depende de un cambio de hábitos de las personas y de las empresas, y ha explicado ejemplos de los avances en marcha en su compañía, como una pérgola fotovoltaica junto a sus viñas.

La pérgola genera electricidad renovable para su restaurante Mas Rabell y, a la vez, posibilita que la viña se adapte al cambio climático, porque "se reduce la insolación" de la cepa en verano.

Esa resta de insolación "retrasa la maduración de la uva", y este retraso es un objetivo que Torres considera fundamental para adaptarse al cambio climático (también ha citado otras maneras de conseguir el retraso, como modificar determinadas técnicas en torno al cultivo).

EL VIDRIO

Además, ha destacado acciones que ya aplican desde hace años, como la construcción eficiente de sus instalaciones, la viticultura regenerativa, los vehículos eléctricos, la reducción de plásticos y el fomento de envases de vidrio sostenibles.

Familia Torres participa en la asociación de bodegas International Wineries for Climate Action (IWCA) para que "el vino se convierta en símbolo de adaptación al cambio climático", ha dicho.