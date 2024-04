La compañía asegura que la documentación "parecía apropiada" en el momento de embarque en Brasil



BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

Varios familiares de los 69 pasajeros bolivianos que se encuentran en el buque MSC Armonía atracado en el Puerto de Barcelona han explicado que "es una injusticia que los tengan encerrados, ellos son las víctimas".

Así lo han dicho en declaraciones a Europa Press este miércoles, en las que han explicado que el barco partió de Brasil hace unas dos semanas e hicieron varias paradas, entre ellas en Santa Cruz de Tenerife, Málaga, y este martes a las 6 horas llegaron a Barcelona.

En la Ciudad Condal todos los pasajeros del buque intentaron bajar, pero a las 69 personas de nacionalidad boliviana les dijeron que los visados no eran válidos para su entrada en el espacio Schengen.

"EL VISADO ERA FALSO"

"Mi primo contrató una agencia de viajes para que le organizaran el crucero y el visado, y pagó mucho, mucho dinero. Ha estado en Santa Cruz de Tenerife y no tuvo ningún problema, incluso me envió fotos y luego volvieron a subir en el barco. En Málaga se percataron de que el visado era falso", ha lamentado Mauricio, que espera en las puertas de la Terminal C que baje su familiar junto a otros familiares.

Lorena, de origen boliviano que vive en Girona, ha asegurado que "toda esa gente del buque ha sido engañada", mientras que Dolores ha negado que su madre quisiera llegar a Barcelona de manera ilegal para quedarse a vivir aquí, en sus palabras.

"Toda esa gente no ha querido venir indocumentada. Pagaron mucho dinero para poder viajar. No tiene sentido que los tengan allí encerrados", se ha quejado Dolores, que ha venido en tren desde Madrid para poder recibir a su progenitora.

NEGOCIANDO CON EL CONSULADO

Miguel, después de hablar por teléfono con su pareja que está en el buque, cree que a los otros pasajeros los han cambiado de barco, porque este miércoles por la tarde se encuentran solos los bolivianos en el interior: "Si mi pareja supiera que era falso, ¿tú te crees que hubiera venido?".

Además, ha explicado que están negociando con el Consulado de Bolivia para encontrar una solución, aunque todavía están "a la espera de saber qué ha pasado y cuánto tiempo tienen que permanecer allí", a lo que el juzgado pertinente todavía no se ha pronunciado.

Dos mujeres bolivianas, que no tienen familiares en el barco, han venido este miércoles por la tarde con bocadillos para que los parientes pudieran comer, y también han repartido ensaladas del supermercado.

COMPAÑÍA

En un comunicado, la compañía ha señalado que la documentación "parecía" apropiada en el momento del embarque de los pasajeros en Brasil, pero que las autoridades del Puerto de Barcelona no lo han considerado así.

"Como resultado, los pasajeros no han podido desembarcar en Barcelona, que era su destino final", ha explicado MSC, que ha añadido que el buque continúa atracado en el Puerto mientras se trabaja con las autoridades para solucionar la incidencia.

En otro comunicado, la Cancillería de Bolivia ha explicado que son 69 los pasajeros afectados y que tanto la Embajada del país en España como el Consulado General en Barcelona están realizando gestiones para atender el caso.

Las autoridades bolivianas está trabajando junto a las españolas y MSC Cruises, y están brindando asistencia a los pasajeros afectados "para el respeto de sus Derechos Humanos", mientras que el juzgado de guardia de Barcelona no ha recibido información todavía, según fuentes judiciales.