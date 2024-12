Fecasarm prevé un 90% de ocupación en restaurantes y locales nocturnos en Nochevieja en Catalunya

La patronal ve menos oferta de fiestas ilegales para esa noche pero mantiene un canal de denuncia

BARCELONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) prevé una ocupación del 90% en restaurantes y locales de ocio nocturno en Nochevieja, y ha detectado un descenso de la oferta de fiestas ilegales el último día del año.

El 21 de diciembre entra en vigor la ampliación horaria de Navidad para locales de restauración y ocio en Catalunya, ampliación que se alargará hasta el 6 de enero y comportará ampliaciones horarias, especialmente por la verbena de fin de año, informa Fecasarm en un comunicado este viernes.

Este horario navideño contempla una ampliación horaria todas las noches de 30 minutos para las actividades de bar, bar musical o restaurante, y de 45 para las discotecas, salas de fiesta y salas de baile.

En la verbena de fin de año la ampliación es de 60 minutos para las actividades del primer grupo y de 90 para las discotecas, salas de fiesta y salas de baile, que podrán alargar la fiesta hasta las 7.30 del día 1, y tendrán de 30 a 45 minutos para desalojar.

"Muchos locales prevén colgar el cartel de 'sold out' días antes del 31", explica la patronal, ya que se ha agotado la venta de entradas anticipadas con precios más reducidos --Early bird, first release y second release--.

Los precios de las entradas anticipadas oscilan entre 15 y 100 euros, siendo el precio más habitual el de 30, con una consumición incluida; los precios de las mesas VIP oscilan de 250 a 20.000 euros (esta última para grupos de 15 personas).

"Cuando quedan poco más de 15 días para la gran cita, muchos locales han venido ya un 50% de las entradas de forma anticipada y el 40% de las mesas VIP, especialmente aquellas más económicas", según la patronal, que augura una ocupación del 90 en discotecas para Fin de Año.

ZONAS COSTERAS

El presidente de la Fecasarm, David López, ha expresado su satisfacción "con el ritmo de venta de entradas y el alto empleo previsto para la Nochevieja", especialmente por los locales de zonas costeras y turísticas que llevan unos meses con poca afluencia de público.

Fecasarm ha detectado un descenso en la oferta de fiestas de fin de año ilegal u organizadas en espacios no ideados para acoger estas actividades, como pabellones y otros espacios similares, pero, como cada año, la patronal pedirá a la Generalitat que controle que las fiestas cumplen con la legalidad "para evitar incidentes y competencia desleal".

La patronal tiene en funcionamiento el buzón de denuncias denuncia@fecasarm.cat, donde cualquier ciudadano podrá denunciar fiestas que no dispongan de los permisos correspondientes, para después enviar a las autoridades.