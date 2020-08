Fecasarm recurre al TSJC la decisión de no reabrir discotecas

Pide al tribunal que avale la apertura de pistas de baile al aire libre

BARCELONA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Federación Catalana de Asociaciones de Actividades de Restauración y Musicales (Fecasarm) ha presentado este lunes un recurso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por la decisión en la que los magistrados desestimaron su petición de permitir la reapertura de discotecas en Catalunya.

El recurso, consultado por Europa Press, pide suspender la decisión que tomó el viernes la Sala de lo Contencioso Administrativo, y considera que la obligación de limitar el aforo al 50% "era suficiente y no debía recurrirse a limitaciones excesivas más allá de las estrictamente necesarias" para evitar aglomeraciones.

Afirma que, con la restricción de aforo, la discotecas funcionaban "realmente como restaurantes con música y con gente sentada en mesas y sillas, en grupos reducidos, con contacto habitual y que además tenían la obligación de registrarse si utilizaban zonas de baile en pequeños grupos, como reservados".

La patronal del ocio nocturno ve "indiscriminado" que la medida se haya adoptado para toda Catalunya y no se haya segmentado según las zonas con más contagios.

El escrito pide al tribunal que, si no aprueba la reapertura de discotecas, permita que abran aquellas que tengan espacios al aire libre con licencia de discoteca, sala de baile o de fiestas con el horario habitual, porque considera que la prohibición "en espacios no cerrados no tiene justificación alguna".

La Sala rechazó el viernes la petición de levantar la prohibición de abrir discotecas, establecida por la Generalitat, a la vez que sí estimó otro recurso de Fecasarm para retirar la limitación horaria de bares, restaurantes y chiringuitos, que debían cerrar a medianoche por orden del Govern.