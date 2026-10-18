Feijóo encarga a Albiol liderar la ley "antiocupación" en el Congreso

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández y el alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato al Congreso por Barcelona, Xavier Garcia Albiol - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha encargado al alcalde de Badalona (Barcelona) y candidato al Congreso por Barcelona, Xavier Garcia Albiol, que lidere la ponencia de una ley "antiocupación" en el Congreso.

Lo ha dicho este domingo en un acto en el Palau de Congressos de Catalunya en Barcelona, acompañado por Albiol y el presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández.

"Vas a liderar en el Congreso de los Diputados, vas a ser el ponente de la ley, y la vamos a aprobar contigo. Tolerancia cero con los okupas, fuera en 48 horas sí o sí. Tolerancia cero con la delincuencia y la reincidencia, fuera sí o sí. Y protección máxima para el ciudadano honrado", ha dicho el presidente popular dirigiéndose a Albiol.

Ha defendido que Albiol conoce perfectamente cuales son los problemas de las ciudades de Catalunya y lo ha definido como "el político peatonal".

Ha añadido que "combate día a día" como alcalde de Badalona y conoce muy bien cada barrio, y ha sostenido que Albiol ya ha demostrado que es capaz de aplicar estas políticas.

"¿Lo hizo mejor Colau en Barcelona o lo está haciendo mejor Albiol en Badalona?", ha preguntado, y ha insistido en la necesidad de impulsar una mayoría en Catalunya en las elecciones generales del 29 de noviembre.

"EL PAÍS QUE NOS JUGAMOS"

"Ese es el país que nos jugamos el 29 de noviembre", ha dicho contraponiendo las figuras de Albiol y de la candidata de Frente Amplio y exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Por ello, ha defendido que "ningún voto de centro, de centro derecha en Catalunya puede servir para alargar la decadencia de Sánchez y de Colau y del resto de sus socios", y ha recordado que el PP, en las pasadas elecciones, perdió un escaño en Girona y otro en Lleida por unos cientos de votos.

Ha reivindicado que no hay que resignarse ante problemas que tiene Catalunya, citando el estado de la red de Rodalies y la alta velocidad y las cifras de desahucios y ocupaciones, entre otros, y ha pedido a los españoles que "no pasen ni una".

Así, ha llamado a unirse por el cambio y ha apuntado que se va a exigir a sí mismo para dar respuesta a una Catalunya que "quiere que se ocupen de sus problemas y pasar página de los problemas que le han causado sus políticos".