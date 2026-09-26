Fernández a los 9 candidatos del PP en Osona (Barcelona): "El tiempo siempre nos da la razón"

Alejandro Fernández, Juan Fernández y Manuel Reyes junto a los candidatos del PP en Osona - EUROPA PRESS

Reyes ve en los populares un "punto de inflexión" para Vic y el resto de la comarca, con Ferran al frente

VIC (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)

El presidente del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, ha animado a los candidatos populares a las próximas municipales en la comarca de Osona (Barcelona), que pasan de 3 en las anteriores elecciones a 9, que confíen en los valores del partido: "El tiempo siempre nos da la razón", ha asegurado.

Así se ha expresado en la presentación de este jueves en Vic (Barcelona), acompañado por el secretario general del PP de Catalunya, Juan Fernández, el presidente en la provincia de Barcelona, Manuel Reyes, y los candidatos a los 9 municipios de Osona, encabezados por el de la capital de la comarca, Pau Ferran.

Fernández ha destacado el "sentimiento contradictorio" de defender la libertad, sentirse catalán y español sin complejos, la propiedad privada y otros muchos valores en una Catalunya en la que, según él, se han ido destruyendo pero donde es más importante hacerlo.

Por ello, ha insistido en que el tiempo siempre acaba dando la razón a los populares, como ha pasado en ámbitos como la educación, en vivienda y en inmigración, sobre los que llevan avisando del "auténtico caos" que hay en Catalunya.

"No tenemos derecho a quejarnos, tenemos derecho a luchar. Os animo a levantaros y a comeros el mundo", ha alentado a los candidatos, asegurando que la comarca nunca había tenido un equipo tan valiente y formado por potenciales alcaldes de primer nivel.

REYES

Por su parte, Reyes ha reivindicado que "allí donde el PP gobierna, la gente repite" por su capacidad de estar en el gobierno y de hacerlo bien, y ha lamentado tanto el estado de Catalunya, según él, con el Govern con el presupuesto más alto de su historia, como el de Vic.

Por ello, ha defendido un "cambio" para el país, pero también para Osona y su capital comarcal, que ha asegurado que llegará si los 9 candidatos consiguen la fuerza suficiente en las próximas elecciones municipales.

Ha asegurado que los nuevos candidatos, encabezados por Ferran, representan un "punto de inflexión" para la ciudad que, según él, ha perdido el norte, y para su comarca, para el que ha emplazado a trabajar unidos, tanto a los afiliados y simpatizantes como a los que aún no lo son.

FERRAN

Ferran ha pedido confianza para el PP y su proyecto en Vic, prometiendo ser honesto, pisar las calles y dar la cara, para cambiar una ciudad que lleva "casi 50 años gobernada por los mismos", reivindicándose como una voz diferente.

En concreto, ha señalado a los problemas que tiene la ciudad, en primer lugar, en materia de seguridad, para la que ha reclamado "contundencia y hacer la vida imposible a los delincuentes, incívicos y la gente que quiere distorsionar" su bienestar.

También ha alertado de la inmigración, sobre la que ha lamentado la falta de orden durante los últimos años, y ha afirmado: "No permitiré que mi hija sea obligada a ir tapada, os aseguro que no lo permitiremos", ha apuntado Ferran, que ha defendido que integrar no sinifica en ningún caso sustituir.

"Si nos resignamos, corremos el riesgo de que las imágenes que vemos en Ceuta se repliquen en nuestra ciudad", ha insistido, añadiendo que el PP no permitirá que Vic se convierta en un califato donde sus ciudadanos se sientan extranjeros.

Finalmente, ha destacado los problemas en materia de sanidad pese a los impuestos "asfixiantes" que el ayuntamiento impone a sus vecinos y ha defendido la necesidad de disponer de un tercer Centro de Atención Primaria en la ciudad.

OSONA

La comarca de Osona contará en las próximas elecciones municipales, que se celebran el 23 de mayo, con hasta 9 candidatos del PP, multiplicando por tres la presencia electoral que tuvieron en las de 2023.

Además de en Vic, se presentarán en Manlleu, con Javi Jiménez como candidato; en Torelló, con Javier Alcalde; en Taradell, con Abraham Chirveches; en Tona, con Francisco Rivas y en Aiguafreda, con Lydia Remón.

También en Sant Hipòlit de Voltregà, con Raül Fajula como candidato a la alcaldía; en Montesquiu, con Alejandro González y, finalmente, en Roda de Ter, con Salvador Conejo.