Fernández (PP) asegura tener sintonía "absoluta" con Feijóo sobre lo que hay que hacer en Catalunya

Apuesta por corregir el desequilibrio territorial en el mundo agrícola en Catalunya



LA FULIOLA (LLEIDA), 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat, Alejandro Fernández, ha asegurado que tiene sintonía "absoluta" con el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, sobre lo que se debe hacer en Catalunya.

Así se ha pronunciado este jueves en declaraciones este jueves en junto a Feijóo en la Fuliola (Lleida), al ser preguntado si le recomendaron que tejiera alianzas con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, si quería ser candidato a la Generalitat en Catalunya.

"Creo que si alguna cosa he podido acreditar en este tiempo es que soy una persona sincera y que da su opinión libremente. Por lo tanto, créame usted si le digo que la sintonía que tenemos el presidente de mi partido y yo sobre lo que hay que hacer en Catalunya es absoluta, cien por cien", ha afirmado.

DESEQUILIBRIO TERRITORIAL

Fernández también ha mostrado su apoyo a los agricultores y ganaderos que se han manifestado en los últimos meses: "No estamos ante manifestantes antisistema que tengan voluntad de destruir nada. Son personas, trabajadores, agricultores, ganaderos, que cuando se manifiestan es porque tienen razón".

Ha apostado por corregir el desequilibrio territorial que asegura que hay en Catalunya, a través de infraestructuras tecnológicas, descentralización administrativa, facilidades, "en lugar de constantes trabas", y también ha defendido apoyar el relevo generacional en el sector agrícola.

Ha criticado que a este sector "les imponen condiciones que hacen inviables su actividad, olvidan que no hay nadie más interesado en la sostenibilidad del campo que aquellos que viven de él", y ha reivindicado el libre comercio pero a partir de la igualdad de condiciones.

"No es lógico, no tiene ningún sentido, que a Catalunya lleguen productos de otros países que no se les permite a los agricultores y ganaderos producir aquí, porque las condiciones aquí no tienen ningún sentido. Hay que flexibilizarlas", ha afirmado.