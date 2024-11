Ferrmed propone a la UE combinar carretera y tren para evitar el "culo de botella" en mercancías

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La asociación empresarial Ferrmed ha propuesto la implantación gradual en la Unión Europea (UE) del sistema +Firrst, que combina carretera y tren, para descongestionar el "culo de botella" del transporte de mercancías, ha informado este miércoles en un comunicado.

Lo ha hecho en Bruselas con la conferencia de su 20 aniversario sobre las conclusiones del estudio 'Como resolver el estancamiento de la cuota del transporte de mercancías por ferrocarril: +Firrst es la solución'.

El estudio describe +Firrst como un sistema de transporte integrado "rápido y flexible" que combina carretera y ferrocarril, y propone una alianza que involucre a las partes interesades para solicitar el apoyo de la CE y promover una prueba piloto de aplicación de este sistema.

El presidente de Ferrmed, Joan Amorós, ha presentado la Stakeholder Alliance de partes interesadas para promover el sistema +Firrst con la participación de expertos como el secretario General de ESC, Godfried Smit; la directora de EU Advocacy and General Delegate of IRU's Permanent Delegation to the EU, Raluca Marian, y el presidente de UIRR, Ralf-Charley Schultze.

El estudio también identifica los cuellos de botella actuales y futuros, las terminales intermodales necesarias y los hubs logísticos "más importantes", así como los problemas que impiden conseguir los objetivos medioambientales y de aumento de la cuota del ferrocarril establecida por la Comisión Europea (CE).