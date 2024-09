El Festival In-Edit de Barcelona tendrá el documental sobre Bruce Springsteen 'Road Diary'

BARCELONA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de cine documental musical In-Edit de Barcelona, que se celebrará del 23 de octubre al 3 de noviembre, ha incorporado a su programación el documental sobre Bruce Springsteen 'Road Diary' en un preestreno antes de su llegada a la plataforma Disney+.

Según ha informado el festival este viernes en un comunicado, ha añadido también 'En la caliente - Tales of a Reggaeton Warrior', sobre el reggaeton en Cuba y el artista Kandyman, y 'Zoo: sobreviure a l'incendi', en torno a la trayectoria del grupo valenciano.

Estos documentales se unen a la sesentena ya anunciados entre los que figuran 'La Joia' sobre Bad Gyal; 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' dirigido por C Tangana; 'Blur: to the end', de Toby L.; 'Devo', de Chris Smith; 'Omar and Cedric: if this never get weird', de Nicholas Jack Davies, y 'Simple Minds: everything is possible', de Joss Crowley, entre otros.