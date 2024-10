El Festival de Sitges abre este jueves con 'Presence' de Steven Soderbergh

Geoffrey Rush, Mike Flanagan y Nick Frost, entre los premiados de la edición

BARCELONA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 57 Sitges Festival Internacional de Cine de Catalunya, que se celebrará hasta el 13 de octubre, abrirá este jueves con la proyección de la película 'Presence', dirigida por Steven Soderbergh, en una edición que contará con 234 largometrajes y 112 cortometrajes.

Sitges otorgará su Gran Premio Honorífico al actor Geoffrey Rush, y galardonará al director y guionista Mike Flanagan, el director Alexandre Aja, la productora Mar Targarona, los actores Giancarlo Esposito, Fabio Testi, Corey Feldman y Nick Frost, la actriz Heather Langenkamp y el guionista Fred Dekker, entre otros.

'Presence' dará el pistoletazo de salida a una edición que contará en su programación con películas como 'Nunca te sueltes', de Alexandre Aja --que cerrará el certamen--; 'Terrifier 3', de Damien Leone; 'La sustancia', de Coraline Fargeat; 'The rule of Jenny Pen', de James Ashcroft y protagonizada por Geoffrey Rush, y 'The second act', de Quentin Dupieux.

Sitges proyectará 'Please don't feed the children', de Destry Allyn Spielberg -hija de Steven Spielberg--; 'El baño del diablo', de Severin Fiala y Veronika Franz; 'Canina', de Marielle Heller y protagonizada por Amy Adams; 'Twilight of the warriors', de Soi Cheang, y 'Azrael', de E.L.Katz;

Otros títulos que se podrán ver son 'Planet B', de Aude Lea-Rapin; 'Fréwaka', de J.T.Mollner; 'Arcadian', de Benjamin Brewer y protagonizada por Nicolas Cage; la precuela de 'La semilla del diablo' en 'Apartment 7A', de Natalie Erika James, y 'The soul eater', de Alexandre Bustillo y Julien Maury.

DE VIGALONDO A RECHA

Sitges contará con una fuerte presencia de cine estatal con títulos como 'Daniela forever', de Nacho Vigalondo; 'El llanto' --recién premiada en el Festival de San Sebastián--, de Pedro Martín-Calero; 'Rich flu', de Galder Gaztelu-Urrutia, y 'Luna', de Alfonso Cortés-Cavanillas.

También se proyectarán 'Apocalipsis Z. El principio del fin', de Carles Torrens; 'Una ballena', de Pablo Hernando; 'Bodegón con fantasmas', de Enrique Buleo, y 'Centaures de la nit', de Marc Recha.

Entre los clásicos que se podrán recuperar en esta edición del Festival de Sitges figuran 'Freaks', de Todd Browning, que es el leit motiv de esta edición; 'La matanza de Texas', de Tobe Hopper; 'Godzilla', de Ishiro Honda; 'Pesadilla en Elm Street', de Wes Craven, y 'Balada triste de trompeta', de Álex de la Iglesia.

Las series volverán a tener un hueco en la programación del festival con títulos como 'Invisible' (Disney+), 'El mal invisible' (3Cat) y 'The Head' (Mediapro).

AUMENTO EN VENTA DE ABONOS

Sitges ha aumentado un 2% la recaudación por entradas respecto al año pasado, a fecha de 1 de octubre, pese a un descenso del 4,3% de los productos vendidos, con 63.330 unidades en total, según han informado a Europa Press fuentes del certamen.

El festival lo ha achacado a un aumento del 30% de las ventas de abonos y packs, que se cuentan como unidad; disponer de un menor número de entradas por la reducción de aforo al no contar este año con el cine Retiro por obras, y la actualización de precios en algunas secciones.