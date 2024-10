El Festival de Sitges premia a la austriaca 'El baño del diablo' como mejor película

SITGES (BARCELONA), 12 (EUROPA PRESS)

La producción austriaca 'El baño del diablo', de Veronika Franz y Severin Fiala, ha ganado el premio a la Mejor película de la Sección Oficial del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya 2024, y también el Premio de la Crítica José Luis Guarner, ha anunciado este sábado el jurado en rueda de prensa.

El film elegido por Austria para representarla en los Oscar como mejor película internacional se sitúa en el siglo XVIII y ofrece un retrato psicológico del malestar femenino inspirado en hechos reales protagonizado por una mujer recién casada que descubre las obligaciones opresivas de la vida matrimonial y cae en la depresión.

PALMARÉS REPARTIDO

En un palmarés repartido, el jurado otorga el premio a la Mejor dirección a Soi Cheang por 'Twilight of the warriors: Walled in'; el de Mejor interpretación femenina a Kristine Froseth por 'Desert Road', y el de Mejor interpretación masculina 'ex aequo' a Geoffrey Rush y John Lithgow por sus papeles en 'The rule of Jenny Pen'.

El premio al Mejor guión de la Sección Oficial ha sido para 'A different man', de Aaron Schimberg; el de Mejor fotografía para 'Strange darling', a cargo de Giovanni Ribisi; el de Mejor música para 'Fréwaka' de Die Hexen, y el de mejores efectos visuales para 'Else'.

El jurado de la Sección Oficial Fantastic, compuesto por Fred Dekker, Lisa Dreyer, Christophe Gans, Carlota Pereda y Stephen Thrower, ha concedido un Premio especial a la película surcoreana 'Exhuma', de Jang-jae Hyun.