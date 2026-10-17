El Festival de Sitges premia a 'Sanguine', un 'body horror' sobre la presión laboral

SITGES (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El filme 'Sanguine' de la directora francesa Marion Le Corroller, un 'body horror' sobre la presión laboral, ha ganado el premio a mejor película de la Sección Oficial Fantastic del 59 Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, ha anunciado este sábado el jurado en rueda de prensa.

'Sanguine', protagonizada por Mara Taquin, cuenta como una médica residente en prácticas en un competitivo servicio de Urgencias de un hospital tiene dificultades para cumplir con las exigencias, al tiempo que comienza a atender a pacientes de su edad con síntomas inusuales y su propio cuerpo empieza a experimentar una inquietante transformación.

En su paso por el festival, la directora aseguró que trasladó su experiencia laboral en el mundo de las finanzas a un hospital: "Quería que fuera una película de terror porque lo que viví en las finanzas fue terrorífico".

El jurado de la Sección Oficial Fantastic ha otorgado el premio a mejor dirección a Joko Anwar por 'Ghost in the Cell'; el de mejor interpretación femenina a Jasmine Trinca por 'The Spiral' y el de mejor interpretación masculina a Benoit Magimel por 'Historias de la noche'.

El premio a mejor guión ha sido el de 'Buddy', de Casper Kelly y Jamie King; el de mejor fotografía para Raphaël Vandenbussche por 'Océano Titánico'; la mejor música para Mondo Boys por 'River' y los mejores efectos especiales para Hong Jeong-ho por 'Colony'.

El jurado ha entregado su premio especial a 'Drag', de Greg Yagolnitzer y Raviv Ullman, la película producida por Danny DeVito, y el premio Citizen Kane a director revelación ha sido para Adrian Chiarella por 'Leviticus'.