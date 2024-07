El Festival de Sitges premiará a Nick Frost, Corey Feldman, Fred Dekker y Heather Langenkamp

Películas de Quentin Dupieux, Alice Lowe y Carles Torrens y 'Terrifier 3', entre las primeras anunciadas

El 57 Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya – Sitges, que se celebrará del 3 al 13 de octubre, premiará con el galardón honorífico Máquina del Tiempo a los actores Nick Frost y Corey Feldman, los directores Fred Dekker y Ovidio G.Assonitis y la actriz protagonista de 'Pesadilla en Elm Street' Heather Langenkamp, y que se suman a la ya anunciada al director Mike Flanagan.

Según han explicado este jueves el director del Festival de Sitges, Ángel Sala, y la directora de la fundación, Mònica Garcia, el actor Fabio Testi recibirá el Premio Nosferatu y el cineasta Christophe Gans el Premio Méliès Career, en una edición en que contará con la presencia de los actores protagonistas de 'Los niños del maiz' Courtney Gains y John Franklin.

El festival ha presentado un avance de sus títulos, entre los que figuran 'Apocalipsis Z. El principio del fin', de Carles Torrens, que adapta el libro homónimo de Manuel Loureiro; 'Una ballena', de Pablo Hernando; 'The Second Act', de Quentin Dupieux, y 'Twilight of the Warriors: Walled In', de Soi Cheang.

También se proyectarán los filmes 'The Devil's Bath' de Severin Fiala y Veronika Franz; 'Timestalker' dirigida por Alice Lowe y protagonizada por Nick Frost; 'Azrael' de E.L.Katz; 'Terrifier 3' de Damien Leone; 'The Kingdom', de Julien Colonna, y 'A different man', de Aaron Schimberg, entre otras.

El festival también recuperará títulos clásicos como 'La matanza de Texas', de Tobe Hooper, en su 50 aniversario; 'The Birthday', de Eugenio Mira, 'Acosada', de Sebastià d'Arbó; 'Dr.Jekyll y el hombre lobo' y 'Último deseo', de León Klimovsky, y 'Pastel de sangre', un filme coral de Francesc Bellmunt, Jaime Chávarri, Emilio Martínez-Lázaro y José María Vallés.

